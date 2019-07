Sornoza deve desfalcar novamente o Corinthians e abre espaço para Jadson voltar

O técnico Fábio Carille deverá montar o Corinthians que enfrentará o Montevideo Wanderers na atividade de terça-feira, no CT Joaquim Grava. O treinador avisou que deverá poupar alguns jogadores de olho no clássico com o Palmeiras no domingo.

A tendência é que Sornoza siga fora da equipe. O equatoriano já ficou de fora do jogo com o Fortaleza por causa de um edema na coxa direita. Ele nem viajou para a partida. A expectativa é que siga o tratamento durante a semana para ter condições de retornar pelo Brasileirão.

A ausência dele é a oportunidade para Jadson tentar retomar espaço na equipe. O meia de 35 anos não entrou em campo contra o Fortaleza no domingo. Carille optou por dar uma chance a Mateus Vital na armação das jogadas. Depois de um primeiro tempo ruim, ele deu ótima assistência para Pedrinho marcar o gol da virada.

Como o jogo no Uruguai em uma competição mata-mata exige mais experiência é provável que Jadson seja o escolhido desta vez. Mateus Vital pode ser deslocado para o lado direito, pois Pedrinho está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra opção seria a entrada de Vagner Love aberto, com Boselli de centroavante.

Na vitória sobre o Fortaleza, o treinador deu oportunidades para Michel Macedo, Mateus Vital, Boselli e Everaldo começarem a partida. A equipe, no entanto, sofreu com a falta de entrosamento no primeiro tempo. Só melhorou na etapa final depois que Fagner entrou no lado direito.

Na quinta-feira, Carille adiantou que Fagner e Clayson, que entraram no segundo tempo na última rodada, estarão de volta. Com isso, o Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil (Henrique) e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso (Matheus Jesus) e Jadson; Mateus Vital, Vagner Love e Clayson.