Sornoza é cortado da seleção equatoriana e reforça o Corinthians

O Corinthians ganhou um reforço para as duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro antes da pausa da Copa América. O meia Sornoza foi cortado nesta segunda-feira da lista de pré-convocados da seleção equatoriana para a disputa do torneio de seleções.

O jogador estava presente na primeira convocação que contou com 40 atletas, sendo 12 meias. Nesta segunda, o técnico Hernán Darío Gómez anunciou os 23 convocados e mandou um recado aos que foram cortados.

"Temos conversado com vários jogadores, sobretudo os que estavam na lista dos 40 e não continuaram na convocação oficial de 23. E pedimos que melhorem sua parte física, alguns chegaram com problemas de lesão. Todos são importantes e conto com eles para as eliminatórias", disse o treinador.

Aparentemente Sornoza não se encaixa em nenhum dos perfis mencionados pelo técnico. O meia apresenta boa forma e não está lesionado. Com isso, o jogador poderá enfrentar o Cruzeiro e o Santos, ambos os jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, dias 9 e 12 de junho.

Sornoza também seguirá com a delegação corintiana na intertemporada, período que o técnico Fábio Carille prometeu dar um jeito no setor ofensivo. Durante a pausa da Copa América, o Corinthians disputará dois amistosos. No dia 29 de junho, às 16h, enfrenta o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Depois, no dia 4 de julho, visitará o Vila Nova-GO, às 19h30, em Goiânia.