Sornoza é liberado para ir ao Equador e desfalca o Fluminense na quarta

O técnico Abel Braga manteve nesta terça-feira o mistério sobre a escalação do Fluminense para enfrentar o Internacional, mas ao menos uma nova baixa está garantida. O meia Sornoza foi liberado para viajar para o Equador e não estará em campo na partida desta quarta, no Beira-Rio, pela segunda rodada da Copa da Primeira Liga.

O motivo para a ausência de Sornoza é nobre: o jogador voltará para sua terra natal para conhecer sua filha, recém-nascida. A criança nasceu ainda no fim de janeiro, mas por conta da sequência de partidas do Fluminense neste início de temporada, o meia ainda não a conheceu.

Outro desfalque certo para a partida é o atacante Henrique Dourado, mas por conta do desgaste físico. Abel comentou publicamente sobre o cansaço do jogador após a vitória de domingo sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, e confirmou que ele será poupado.

Os dois jogadores não devem ser as únicas ausências do Fluminense para a partida. Justamente por conta da sequência de jogos neste início de temporada, a tendência é que Abel poupe boa parte da equipe. Nesta terça, ele fechou a maior parte do treino à imprensa e só liberou a entrada quando os atletas já disputavam o rachão.