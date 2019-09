Sornoza elogia mudança de postura do Corinthians e agora mira o Brasileirão

O equatoriano Sornoza começou entre os titulares do Corinthians no empate por 2 a 2 com o Independiente Del Valle, em Quito, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Com a presença de seus familiares no estádio, ele viu o time alvinegro ficar perto da classificação, mas dois vacilos do setor defensivo não permitiram a vitória.

"Fizemos um jogo concentrado, um jogo bom, mas eles acharam um gol que tirou toda a nossa força. Tentamos os 90 minutos e não conseguimos. Temos o Brasileirão pela frente e vamos em busca do título", disse.

"A gente sabia que seria um jogo complicado, eles conhecem o campo, estavam diante de seus torcedores. Viemos com a mentalidade de fazer um grande jogo, conseguimos o gol no primeiro tempo, tentamos, tentamos, mas não conseguimos classificar nos classificar. Vamos descansar e seguir lutando enquanto tivermos a oportunidade de brigar por mais uma conquista do ano", prosseguiu.

O elenco volta do Equador nesta quinta-feira e retomará os treinos na sexta. O próximo confronto será no domingo, contra o Vasco, às 11h, na Arena Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro ocupa a quinta colocação na tabela com 35 pontos, 13 a menos do que o líder Flamengo.