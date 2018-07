Sornoza pede inteligência ao Fluminense para sair em vantagem na final do Carioca

O meia Sornoza fará o seu segundo Fla-Flu com a camisa do Fluminense. E novamente valerá título. No primeiro, o equatoriano comemorou a conquista da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Neste domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã, no Rio, poderá dar o passo inicial rumo ao troféu de campeão estadual.

"Joguei meu primeiro Fla-Flu na final da Taça Guanabara e lembro bem daquele duelo. Foi um jogo muito disputado, entre dois times muito fortes. Graças a Deus saímos campeões. Faremos de tudo para que isso se repita nessa decisão do Estadual", comentou o equatoriano.

O jogo de ida da decisão do Estadual, de acordo com Sornoza, será muito estudado por ambas as equipes. "Será um duelo lindo. Teremos dois jogos muito duros pela frente e precisamos ter atenção. Não faltará dedicação do nosso lado durante os 90 minutos. Temos um plantel forte, que está confiante. Espero que a gente possa jogar com inteligência e vencer esse primeiro Fla-Flu", disse.

Sornoza participou do treino deste sábado, a última atividade antes da decisão. O técnico Abel Braga realizou trabalho tático e cobranças de bola parada. Diferentemente do Flamengo, o treinador abriu o treino da equipe tricolor para a imprensa. Na última sexta-feira, havia confirmado a escalação para a final.

O time deverá entrar em campo contra o Flamengo com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela, Wendel e Sornoza; Wellington Silva, Richarlison e Henrique Dourado.