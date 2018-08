Sornoza sofre edema na coxa e vira dúvida no Fluminense contra Inter

O meia Junior Sornoza teve detectado um edema muscular na coxa esquerda nesta segunda-feira e se tornou dúvida no Fluminense para o duelo contra o Internacional na próxima segunda-feira, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador equatoriano sentiu o problema no empate contra o Bahia em 1 a 1 no domingo. Nesta segunda-feira, os exames descartaram uma lesão grave, mas foi revelado o pequeno problema. Ele já iniciou o tratamento junto ao departamento médico do clube.

Caso Sornoza fique fora da partida, o técnico Marcelo Oliveira terá que improvisar alguém no setor, já que não conta com outro meia de ofício. A tendência é que a briga pela posição fique entre Luciano e Everaldo.

O Fluminense ocupa a nona colocação no Campeonato Brasileiro, com 22 pontos. Está a cinco de distância do Palmeiras, o sexto colocado, e última equipe com vaga garantida para a próxima edição da Libertadores.