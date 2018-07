Sornoza sofre fratura no tornozelo e desfalca o Fluminense por três meses

Em meio ao bom momento no Campeonato Brasileiro após a segunda vitória na competição, sobre o Atlético-MG, em pleno Independência, o Fluminense recebeu uma péssima notícia nesta segunda-feira. O meia Junior Sornoza foi diagnosticado com uma fratura no tornozelo e ficará afastado dos gramados por um longo período.

Sornoza se contundiu no segundo tempo do triunfo do último domingo. Em um carrinho, sozinho, prendeu o pé no gramado e torceu o tornozelo. Após exames de imagem, teve a fratura diagnosticada e será submetido ainda nesta segunda a uma cirurgia no local. Por isso, estará fora de ação pelos próximos três meses.

Titular, Sornoza é um dos responsáveis pelo bom início do Fluminense, que passou pelo Santos por 3 a 2, na estreia, no Rio, e pelo Atlético-MG por 2 a 1, na segunda rodada. No Independência, aliás, o time se segurou com um a menos depois da lesão do equatoriano, já que Abel Braga havia realizado as três substituições.

Sem Sornoza, o Fluminense se reapresenta nesta terça-feira e inicia a preparação para o clássico diante do Vasco, no próximo sábado, pelo Brasileirão. Abel pode ter também o desfalque de Lucas. O lateral-direito sofreu uma torção no joelho direito no último domingo e é dúvida.