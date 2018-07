Sorondo precisará ser operado e vai deixar o Grêmio O Grêmio anunciou no final da tarde desta segunda-feira que o zagueiro Sorondo sofreu uma entorse no joelho direito e terá que ser submetido a uma cirurgia, cujo prazo de recuperação é de seis meses. Conforme acordado anteriormente entre jogador e clube em caso de uma nova lesão, o contrato entre as duas partes será rescindido. Naldo, ex-Cruzeiro, já foi contrato para o seu lugar.