Sorondo sofre nova lesão no joelho e preocupa o Grêmio O zagueiro Sorondo trocou de clube em Porto Alegre, mas não conseguiu deixar as contusões no passado. Neste domingo, o jogador sofreu uma entorse no joelho direito em Bento Gonçalves, onde o Grêmio realiza a sua pré-temporada, e retornou imediatamente para Porto Alegre para a realização de exames detalhados. Caso a lesão seja grave, o futuro do uruguaio no clube está sob risco.