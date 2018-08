Sorrentino recebe alta após choque com Cristiano Ronaldo: 'Me acertou em cheio'

O goleiro Sorrentino, do Chievo, se chocou com Cristiano Ronaldo no final da partida contra a Juventus, no sábado, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O titular da meta da modesta equipe italiana levou a pior, chegou a ficar desacordado no gramado, foi substituído e passou a noite no hospital.

Ao receber alta na manhã deste domingo em Verona, com o nariz fraturado e com cortes no ombro esquerdo, ele ainda levou na esportiva todo o ocorrido. "Obrigado a todos por suas mensagens de carinho e estima. Somos um time fantástico que perdeu por pouco, apesar do Cristiano Ronaldo ter me acertado em cheio", escreveu e incluiu alguns emojis gargalhando.

Sorrentino foi um verdadeiro paredão para Cristiano Ronaldo e impediu que o craque português marcasse em sua estreia pela Juventus. No entanto, não conseguiu evitar a derrota de sua equipe por 3 a 2, em casa.

O choque com Cristiano Ronaldo aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 2 a 2. O craque português foi tentar aproveitar um cruzamento da esquerda. Sorrentino saiu para fazer a defesa e levou a pior. No lance, a bola ainda sobrou para Mandzukic, que mandou de cabeça para as redes. O árbitro, no entanto, foi consultar o VAR e acabou anulando o gol da Juventus.