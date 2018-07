Sorriso amarelo

Salvo engano da memória, contam-se nos dedos as experiências relevantes: as bem-sucedidas de Otto Gloria (anos 60) e Felipão (anos 2000), com a seleção de Portugal, e a meteórica passagem de Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid na temporada de 2005. No mais, um monte de investidas na Ásia, na África, nas Américas. Houve êxitos aqui e ali, em geral de repercussão limitada.

O mais novo eldorado para a boleirada é o mercado chinês. Como dinheiro por lá brota que nem mato, dirigentes, empresários e aventureiros resolveram investir no futebol. Com dólares a jorra pelo ladrão, atiçou-se a curiosidade e cobiça de jogadores e treinadores.

Numa tacada, os orientais levaram Felipão, Mano Menezes e Luxemburgo, trio de renome, com muitos títulos na carreira e com a direção da seleção como pérola do currículo. Não se tratava de jovenzinhos em busca de espaço. Antes, são veteranos que saíram daqui, depois de fracassos recentes. Aceitaram as ofertas com a suposta missão de levarem conhecimento para um território inexplorado, inculto e fértil.

Pouco mais de seis meses depois, eis que Luxemburgo e Mano se veem obrigados a fazer as malas, após receberem o bilhete azul. O primeiro deixa a equipe na oitava colocação na Segunda Divisão! O outro entrega o cargo com a equipe em penúltimo lugar na Série A.

A palavra que define isso é fiasco. Em nota oficial, Mano ainda tentou abordar o aspecto positivo e citou a classificação do Xandong Luneng para as quartas da Copa da Ásia, a Champions de lá. Luxemburgo não tem nada a exaltar... E Segundona é de lascar em qualquer lugar, ainda mais na China.

Se ambos foram atraídos pelo dinheiro, não há o que lamentar: o saldo bancário deve estar abarrotado. Nada contra a sedução provocada pela perspectiva de engordar o patrimônio; todos queremos isso, e para tanto trabalhamos. Porém, por que não acompanhar a satisfação monetária com realce profissional? Por que não marcar presença num campo que pretende expandir-se? (E a gente sabe que, quando chinês bota uma coisa na cabeça, vai até o fim em busca de sucesso.)

Se foi apenas por grana, revela visão estreita e abandono de gana, da inquietação que caracteriza os profissionais extraordinários. Tome-se Pep Guardiola como exemplo. O espanhol tem 45 anos, já conquistou tudo com Barcelona, Bayern de Munique e não se acomoda nos louros. Agora, parte para encarar a liga inglesa, com o Manchester City. Tem ambição, aprimora-se e não esconde que um sonho de infância é o de dirigir a seleção brasileira. Veja você como é forte, no imaginário internacional, o futebol de nossa terra.

Enquanto isso, Mano (53) e Luxa (64) não completam uma temporada na China, para onde levaram auxiliares e dezenas de atletas. Também por isso técnicos patrícios não emplacam nos centros importantes e têm fama de limitados. Pior, fazem bico deste tamanho toda vez que se diz que colegas argentinos, para ficar em casos de vizinhos, aumentam a influência em todo canto.

Os 7 a 1 não foram por acaso.

A propósito... a seleção volta a campo, na noite de hoje, para enfrentar o Haiti, na segunda rodada da Copa América Centenário. Dunga acena com ajustes, em relação à equipe que parou no 0 a 0 com o Equador, no sábado, e adverte que não espera moleza em Orlando. Respeitar adversários é de bom tom, denota cortesia – e certa hipocrisia também.

Mas, de uns tempos para cá, chamar a atenção para as qualidades dos rivais, mesmo os inexpressivos como o Haiti, é sintoma da insegurança dos técnicos brasileiros. Ou a constatação de que um gigante do futebol mundial encolheu. Fato.