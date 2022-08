Sorriso lança parceria inédita com o jogador Sorriso, do Red Bull Bragantino

A história é, no primeiro olhar, inusitada e curiosa. A partir das semelhanças dos nomes, a Sorriso, marca de produtos de higiene e creme dental, fez uma parceria com o jogador Marcos Vinicios, conhecido no mundo da bola como Sorriso, do Red Bull Bragantino, da primeira divisão. Segundo a marca, a ação é "inédita no esporte brasileiro". O lançamento será nesta terça-feira, às 10h30, no canal da empresa no Youtube.

O atleta, que chegou a Bragança Paulista no início desta temporada, leva em seu jogo - e na vida - alegria e espontaneidade, características que lhe conferiram o apelido (Sorriso) e chamaram a atenção da marca. Em contato com o clube, o projeto se tornou realidade, após ter sido desenvolvido pela agência VMLY&R, e almeja expandir a visibilidade, de ambos os "Sorrisos", no Brasil. A marca também pega carona na procura por futebol pelo torcedor brasileiro. Os estádios estão sempre cheios e a média de público pode ser a maior da história do Brasileirão, por exemplo, com mais de 21 mil pessoas por partida.

Serão lançadas ações que farão parte da campanha "Refresca e Borah!". No que é considerado o "Maior match da História do futebol", os "Sorrisos" se unem em uma parceria que almeja aumentar a visibilidade para a marca e para o atacante.

"A marca compreende inovação como uma das principais formas de atender às necessidades dos consumidores brasileiros. A Sorriso patrocinar o Sorriso é inusitado, sendo ele o único jogador do time a receber este apoio torna a ação disruptiva, além de ser o maior match da história no futebol", avalia Nelson Malta, diretor de marketing de Colgate-Palmolive no Brasil.

Em nota ao Estadão, a empresa detentora da marca Sorriso reafirma o caráter inédito da campanha. "A intenção é expandir o alcance da nossa mensagem e crescer ainda mais a base de fãs da marca, já que se trata de uma ação inédita e única de patrocínio no futebol".

Durante as partidas, o atacante será o único jogador do Bragantino a não ter o seu nome estampado na camisa. Ao invés disso, abaixo do seu usual número 27, a marca de creme dental "Sorriso" ocupará o espaço. A partir dessa iniciativa, a ideia é se valer desse espaço para gerar engajamento entre os torcedores. Camisas, idênticas à usada pelo jogador, foram confeccionadas em edição limitada, para colecionadores - serão apenas 400 peças para a ação, além de encomendas, que poderão ser feitas por torcedores pelo site. Os preços das camisas ainda não foram revelados.

Nas redes sociais, a campanha terá a participação de fãs do atleta, do Bragantino e da marca, além de figurinhas carimbadas e importantes do meio esportivo. Casimiro Miguel, streamer, influenciador e apresentador da TNT Sports, é uma dessas personalidades que participarão da ação, impulsionando seu público a conhecer a história, tanto da empresa quanto do atacante Sorriso.

QUEM É SORRISO?

Peça central da campanha, Sorriso se aventura em uma área longe dos campo nessa ação: a da publicidade e da propaganda. O atacante conta que se divertiu ao participar da campanha e revela que se "encontrou" nesse espaço, em conversa com a reportagem do Estadão. Esbanjando alegria e sorrisos, diz que foi pego de surpresa pela proposta da marca, mas de uma forma positiva.

“A semelhança dos nomes, achei curiosa na hora que me contataram. Além disso, achei que seria algo pontual, mas quando cheguei nas gravações e vi todas as câmeras, as camisas preparadas para a campanha, percebi que se tratava de algo maior", conta.

Com a participação e ações nas redes, como a do streamer Casimiro, ele espera que sua imagem cresça ao redor do Brasil e que a Sorriso se beneficie da parceria e de sua imagem. "Ainda não conversei com ele (Casimiro), mas acompanho suas lives. Seu público é muito animado, espero que gostem de mim e da campanha". Em suas palavras, ele brinca: "que eles (Sorriso) consigam vender mais pastas de dente com a minha propaganda".

Neymar, na época que atuava no Brasil, participou de diversas campanhas publicitárias semelhante à de Sorriso. Assim como o craque do Paris Saint-Germain, Sorriso estará nos holofotes nos próximos dias, mas afirma ainda não ter "noção da grandiosidade" da campanha. "Gostei das ideias. Elas se comparam à minha personalidade, sempre alegre. Espero que consiga ficar muito famoso e se precisarem de mim, para novas gravações, sabem onde me encontrar", brinca o atleta, com sua espontaneidade característica.

Com 21 anos, Sorriso é um dos destaques do Bragantino em sua primeira temporada no clube. Vindo do Juventude, ele admite que viveu uma primeira metade do ano frustrante para os objetivos da equipe - eliminada da Libertadores e da Copa do Brasil nas fases iniciais -, mas valoriza o seu desenvolvimento ao lado de Barbieri e em Bragança. "Já queria ter vindo (para o Bragantino) no último ano".

"Eles têm me ajudado muito no meu desenvolvimento. Enxergo que, no momento, tenho um bom nível para o futebol brasileiro, mas é sempre possível evoluir", relata o atacante. Pelo Campeonato Brasileiro, Sorriso participou de 17 jogos da equipe, em 21 rodadas já disputadas.

A expectativa para o atacante é de que o clube termine na parte de cima da tabela no Brasileirão, na zona de classificação para a Libertadores. "Nossa equipe é jovem, mas com muita qualidade. Se continuarmos crescendo na competição, temos grandes chances de atingirmos nossos objetivos nessa temporada e traçar os caminhos para a próxima". Atualmente, a equipe se encontra na oitava colocação, a quatro pontos do G-6.