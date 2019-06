Sorteio aponta Basel como rival do PSV na 2ª fase preliminar da Liga dos Campeões

A quarta-feira na sede da Uefa, em Nyon, foi de sorteio de confrontos de fases preliminares das duas competições de clubes, a Liga dos Campeões e a Liga Europa. E eles determinaram que o holandês PSV Eindhoven, que levou o título europeu na temporada 1987/1988, vai estrear na segunda etapa preliminar contra o suíço Basel.

Vice-campeão holandês na temporada passada, o PSV iniciará a sua participação na Liga dos Campeões na segunda fase preliminar, mesma etapa em que o Ajax iniciou na última edição, tendo vencido três mata-matas antes de entrar na fase de grupos, disputada entre 32 clubes.

O PSV perdeu a disputa pelo título holandês para o Ajax, que, por ter sido campeão nacional, vai entrar na Liga dos Campeões em sua terceira fase preliminar, agendada para agosto.

Já o PSV vai atuar como mandante em 23 ou 24 de julho, depois indo até a Suíça para encarar o Basel nos dias 30 ou 31. Nas mesmas datas-base e em confronto entre times vice-campeões nacionais, o grego Olympiacos terá pela frente o checo Viktoria Plzen.

Em confrontos que envolverão times campeões nacionais, o Celtic, que faturou o torneio continental, ou o bósnio Sarajevo terá pela frente Nomme Kalju, da Estônia, ou o Shkendija, da Macedônia do Norte. Já o Estrela Vermelha, campeão em 1991, se passar pelo Suduva, da Lituânia, terá pela frente HJK, da Finlândia, ou HB Torshavn, das Ilhas Faroe.

LIGA EUROPA - Principal atração da segunda fase preliminar da Liga Europa, a Roma vai encarar o Debrecen, da Hungria, ou o Kukesi, da Albânia. O Eintracht Frankfurt, semifinalista do torneio na temporada passada, terá pela frente o Radnicki Nis, da Sérvia, ou o Flora Tallinn, da Estônia.

O Wolverhampton, finalista da primeira Copa da Uefa - a atual Liga Europa -, em 1972, fará a sua volta aos torneios continentais após 39 anos diante do Crusaders, da Irlanda do Norte, ou do B36 Torshavn, das Ilhas Faroe.