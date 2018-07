Sorteio coloca Barcelona e Manchester City no mesmo grupo da Liga dos Campeões

A Uefa realizou nesta quinta-feira, em Mônaco, o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões. E o grande destaque ficou por conta da chave C, que reunirá Barcelona, Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Celtic. Em sua primeira Liga dos Campeões à frente do Manchester City, Pep Guardiola terá pela frente justamente o time que o fez despontar como técnico no futebol mundial. O aguardado duelo deve valer a disputa pela primeira posição do grupo, mas o Borussia Mönchengladbach tenta surpreender após realizar uma boa temporada.

O sorteio, que contou com a participação do ex-lateral brasileiro Roberto Carlos, trouxe outros interessantes duelos. Atual campeão, o Real Madrid está no Grupo F e medirá forças com o Borussia Dortmund, que tem realizado boas campanhas, além de Sporting e Légia Varsóvia.

Outro grupo que promete interessantes confrontos é o D. Ele reúne o Bayern de Munique, que tenta se consolidar após a saída de Guardiola, e o atual vice-campeão Atlético de Madrid. Completam a chave PSV Eindhoven e Rostov.

Já a surpresa Leicester, atual campeão inglês, teve um sorteio favorável. Enfrenta Porto, que já venceu a competição, Club Brugge e Copenhague. Tem, assim, chances reais de avançar no Grupo G.

O Paris Saint Germain, por sua vez, em sua luta para consolidar-se no primeiro escalão do futebol europeu, terá um duelo difícil contra o Arsenal pelo Grupo A. Basel e Ludogorets completam a chave e tentam surpreender os adversários mais expressivos.

Buscando retomar seu protagonismo no futebol europeu, a Juventus tem um grupo equilibrado, com Sevilla, Lyon e Dínamo Zagreb. Ainda assim, o time italiano desponta como favorito do Grupo H. O duelo pela classificação, porém, promete ser equilibrado.

As primeiras partidas da fase de grupos da Liga dos Campeões serão disputadas entre os dias 13 e 14 de setembro. Confira como ficaram os grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A - Paris Saint-Germain (FRA), Arsenal (ING), Basel (SUI) e Ludogorets (BUL).

Grupo B - Benfica (POR), Napoli (ITA), Dínamo de Kiev (UCR) e Besiktas (TUR).

Grupo C - Barcelona (ESP), Manchester City (ING), Borussia Mönchengladbach (ALE) e Celtic (ESC).

Grupo D - Bayern de Munique (ALE), Atlético de Madrid (ESP), PSV Eindhoven (HOL) e Rostov (RUS).

Grupo E - CSKA (RUS), Bayer Leverkusen (ALE), Tottenham (ING) e Mônaco (FRA).

Grupo F - Real Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALE), Sporting (POR) e Légia Varsóvia (POL).

Grupo G - Leicester (ING), Porto (POR), Club Brugge (BEL) e Copenhague (DIN).

Grupo H - Juventus (ITA), Sevilla (ESP), Lyon (FRA) e Dínamo Zagreb (CRO).