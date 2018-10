Sorteio coloca Barcelona e Real Madrid contra times da 3ª divisão na Copa do Rei

Foram sorteados nesta sexta-feira os confrontos da quarta fase da Copa do Rei, a anterior às oitavas de final. Em sua estreia, o atual campeão Barcelona vai enfrentar o Cultural Leonesa, da terceira divisão. Os times duelaram na temporada 2009/2010 e o clube catalão venceu os dois jogos: 2 a 0 e 5 a 0.

O Real Madrid vai ter pela frente o Melilla, também da terceira divisão, equipe da cidade de mesmo nome, situada no norte da África. Melilla é uma cidade-autônoma que fica na parte oriental da cadeia montanhosa de Rif, ao norte do cabo das Três Forcas e na margem do mar de Alborão, no Marrocos. Será a primeira vez que os times se enfrentam.

O Atlético de Madrid terá pela frente o Sant Andreu, único time da quarta divisão a atingir a disputa da quarta fase da Copa do Rei nesta temporada. As equipes jogaram por esta mesma fase na Copa do Rei de 2013/2014 e o clube da capital venceu por 4 a 0 e 2 a 1.

Último vice-campeão, o Sevilla jogará contra o Villanovense (terceira divisão). Os jogos de ida serão entre os dias 30 deste mês e 1.º novembro, enquanto que os de volta estão previstos para o período de 4 a 6 de dezembro.

O Barcelona é o maior vencedor do torneio, com 30 taças conquistadas, seguido pelo Athletic Bilbao (24), Real Madrid (19) e Atlético de Madrid (10).

Confira os confrontos da quarta fase da Copa do Rei:

Cultural Leonesa (3.ª divisão) x Barcelona

Ebro (3.ª) x Valencia

Sant Andreu (4.ª) x Atlético de Madrid

Melilla (3.ª) x Real Madrid

Villanovense (3.ª) x Sevilla

Racing Santander (2.ª) x Betis

Almería (2.ª) x Villarreal

Mallorca (2.ª) x Valladolid

Cádiz (2.ª) x Espanyol

Sporting Gijón (2.ª) x Eibar

Lugo (2.ª) x Levante

Córdoba (2.ª) x Getafe

Athletic Bilbao x Huesca

Alavés x Girona

Leganés x Rayo Vallecano

Celta x Real Sociedad