Sorteio coloca Brasil no grupo do anfitrião Chile no Sul-Americano Sub-20

A Conmebol realizou nesta terça-feira o sorteio dos grupos do Sul-Americano Sub-20, que será realizado no ano que vem, entre 17 de janeiro e 10 de fevereiro, no Chile. A cerimônia realizada na cidade de Rancagua colocou a seleção brasileira no Grupo A, o mesmo dos donos da casa.

Anfitriões, os chilenos entraram no sorteio como cabeças de chave, assim como o Uruguai, atuais campeões do torneio. O Brasil acabou indo pro Grupo A, ao lado dos donos da casa, de Colômbia, Venezuela e Bolívia. A primeira fase desta chave acontecerá toda em Rancagua.

O Grupo B será disputado nas cidades de Talca e Curicó. E nele, estão o Uruguai, o Paraguai, a Argentina, o Equador e o Peru.

Nesta primeira fase, as equipes se enfrentam dentro do seu grupo, com os três primeiros de cada chave garantindo classificação. O hexagonal será disputado em Rancagua, e nele as seleções duelam entre si em turno único.

Ao fim das cinco rodadas, será definido o campeão e os quatro classificados para o Mundial Sub-20 de 2019, na Polônia, sendo que os três primeiros também vão para os Jogos Pan-Americanos de Lima, também em 2019.