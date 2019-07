Sorteio coloca Coreias no mesmo grupo das Eliminatórias Asiáticas da Copa de 2022

As seleções da Coreia do Norte e da Coreia do Sul foram sorteadas, nesta quarta-feira, para o mesmo grupo das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022. Os países vizinhos vão duelar pelo Grupo H do torneio qualificatório, que também conta com Líbano, Turcomenistão e Sri Lanka.

Arábia Saudita e Iêmen também foram pareados na mesma chave das Eliminatórias, que envolverão 40 seleções e algumas sensibilidades políticas. Os sauditas, que disputaram a Copa do Mundo de 2018, são os cabeças de chave do Grupo D que também terá Usbequistão, Palestina e Cingapura.

Seleção melhor ranqueada da Ásia, o Irã foi sorteado ao lado do vizinho Iraque, além de Bahrein, Hong Kong e Camboja, no Grupo C. Os Emirados Árabes Unidos são os cabeças de chave do Grupo G, que terá vários confrontos entre equipes do Sudeste Asiático, pois também conta com Vietnã, Tailândia, Malásia e Indonésia.

A Austrália, que joga o qualificatório asiático, vai enfrentar Jordânia, Taiwan, Kuwait e Nepal no Grupo B. O Catar, anfitrião da Copa do Mundo de 2022, também participará, já que esse qualificatório também dá vaga na Copa da Ásia de 2023, a ser disputada na China. E enfrentará Omã, Índia, Afeganistão e Bangladesh no Grupo E. A China está no Grupo A com Síria, Filipinas, Maldivas e Guam. O Japão vai participar do Grupo F com Quirguistão, Tajiquistão, Mianmar e Mongólia.

Os oito grupos serão disputados de setembro a junho. Os vencedores das chaves e os quatro melhores segundos colocados avançam para outra fase de grupos, a ser jogada de setembro de 2020 a outubro de 2021 e já estarão garantidos na Copa da Ásia de 2023.

Quatro equipes asiáticas se qualificarão diretamente para a Copa do Mundo. Uma quinta seleção vai disputar uma repescagem intercontinental em março de 2022.

Confira os grupos das Eliminatórias Asiáticas:

Grupo A: China, Síria, Filipinas, Maldivas e Guam.

Grupo B: Austrália, Jordânia, Taiwan, Kuwait e Nepal.

Grupo C: Irã, Iraque, Bahrein, Hong Kong e Camboja.

Grupo D: Arábia Saudita, Usbequistão, Palestina, Iêmen e Cingapura.

Grupo E: Catar, Omã, Índia, Afeganistão e Bangladesh.

Grupo F: Japão, Quirguistão, Tajiquistão, Mianmar e Mongólia.

Grupo G: Emirados Árabes Unidos, Vietnã, Tailândia, Malásia e Indonésia.

Grupo H: Coreia do Sul, Líbano, Coreia do Norte, Turcomenistão e Sri Lanka.