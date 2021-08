Sorteio coloca Paris Saint-Germain e Manchester City no mesmo grupo na Liga dos Campeões

A Uefa realizou nesta quinta-feira, em sua tradicional festa de gala no início de cada temporada para premiar os melhores da anterior, o sorteio da fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com muitos grandes clubes posicionados no pote 2, o evento definiu chaves com duas ou mais equipes tradicionais do continente. E um grupo com os dois times mais ricos do planeta: Manchester City e Paris Saint-Germain.

Rivais nas semifinais da última edição — o clube inglês passou à grande decisão —, City e PSG integram o Grupo A. Será o duelo do técnico espanhol Pep Guardiola contra o craque argentino Lionel Messi, agora no clube francês. Junto com eles estão o emergente, e também rico, RB Leipzig, da Alemanha, e o Club Brugge, da Bélgica.

Dos outros grupos, dois podem ser considerados como o da "morte". No B, o Atlético de Madrid, cabeça de chave e atual campeão espanhol, terá pela frente o Liverpool, campeão da Liga dos Campeões em 2018-2019, Milan e Porto. Já no E, o Bayern de Munique jogará contra o Barcelona, Benfica e Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Será o primeiro duelo entre alemães e espanhóis depois da goleada de 8 a 2 do Bayern nas quartas de final em 2020.

O Chelsea, atual campeão, deu um pouco de sorte e caiu em um grupo mais tranquilo. Seu principal rival será a Juventus, da Itália. Zenit, da Rússia, e Malmö, da Suécia, não deverão atrapalhar e vão brigar pela terceira colocação, que dará vaga na sequência da Liga Europa.

Vida fácil não terá o Manchester United. No Grupo F, o time inglês reviverá a decisão da última edição da Liga Europa, quando perdeu para o Villarreal. O clube espanhol encabeça a chave que também tem a Atalanta, equipe italiana que tem feito boas campanhas nos últimos anos. O Young Boys, da Suíça, é o azarão.

Outra chave que dois grandes clubes da Europa precisam ficar espertos é a D. A Internazionale, atual campeã italiana, está junto com o Real Madrid e também enfrentam o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que sempre dá trabalho. O Sheriff, time da Moldávia que fará sua estreia na Liga dos Campeões, é o coadjuvante.

Na fase de grupos, que começará no próximo dia 14, os quatro times de cada chave vão se enfrentar em seis jogos (três em casa e três como visitante). Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas (os terceiros vão para a Liga Europa). Na sequência serão disputadas quartas, semifinais e a final, que será no estádio São Petersburgo, na Rússia, no dia 28 de maio de 2022.

Confira os grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A: Manchester City-ING, Paris Saint-Germain-FRA, RB Leipzig-ALE e Brugge-BEL.

Grupo B: Atlético de Madrid-ESP, Liverpool-ING, Porto-POR e Milan-ITA.

Grupo C: Sporting Lisboa-POR, Borussia Dortmund-ALE, Ajax-HOL e Besiktas-TUR.

Grupo D: Internazionale-ITA, Real Madrid-ESP, Shakhtar Donetsk-UCR e Sheriff-MOL.

Grupo E: Bayern de Munique-ALE, Barcelona-ESP, Benfica-POR e Dínamo de Kiev-UCR.

Grupo F: Villarreal-ESP, Manchester United-ING, Atalanta-ITA e Young Boys-SUI.

Grupo G: Lille-FRA, Sevilla-ESP, Red Bull Salzburg-AUT e Wolfsburg-ALE.

Grupo H: Chelsea-ING, Juventus-ITA, Zenit St.Petersburg-RUS e Malmo-SUE.