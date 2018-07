Sorteio coloca seleção brasileira em grupo difícil no Pré-Olímpico

Apesar de já ter vaga garantida no futebol masculino nos Jogos Olímpicos do Rio/2016, a seleção brasileira vai disputar normalmente o Pré-Olímpico. Afinal, a competição que vale vaga na Olimpíada para um time da Conmebol conta também como Campeonato Sul-Americano Sub-20. O torneio começa em 14 de janeiro e segue até 7 de fevereiro, no Uruguai.

O sorteio da competição aconteceu na noite de segunda-feira, em Montevidéu, e o Brasil não deu sorte. A equipe comandada pelo técnico Alexandre Gallo caiu no Grupo B, contra o dono da casa Uruguai, Chile, Colômbia e Venezuela. Das cinco equipes da chave, quatro estiveram na Copa do Mundo deste ano e três no último Mundial Sub-20. A Argentina não deverá ter muito trabalho contra Paraguai, Equador, Bolívia e Peru.

Além de valer uma vaga nos Jogos do Rio/2016 e um posto na repescagem contra um time da Concacaf, o Sul-Americano Sub-20 classifica quatro equipes para o Mundial Sub-20, que acontece em maio na Nova Zelândia, e também para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, marcados para julho.

No Sul-Americano Sub-20 de 2013, o Brasil decepcionou. Foi último colocado de um grupo que tinha Peru, Equador, Venezuela e Uruguai e não conseguiu vaga sequer para o hexagonal final. Assim, ficou fora do Mundial.