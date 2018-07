Sorteio coloca Sevilla diante da Fiorentina na semi da Liga Europa

A Uefa realizou nesta sexta-feira pela manhã (de Brasília) o sorteio das semifinais da Liga Europa. O atual campeão da competição, o Sevilla, não deu muita sorte e terá pela frente a Fiorentina. No outro duelo, a maior surpresa da competição, o Dnipro, enfrentará outro clube italiano, o Napoli.

A primeira bolinha sorteada nesta sexta foi a do Napoli, o que significa que a equipe campeã do torneio em 1989 fará a primeira partida, no próximo dia 7 de maio, em casa, no Estádio San Paolo. A volta será no Estádio Olímpico de Kiev, no dia 14, com mando do ucraniano Dnipro, que ainda busca seu primeiro título.

Já o Sevilla chega às semifinais como um dos favoritos, com o status de quem conquistou o torneio na sua última edição. O clube, aliás, é um dos quatro maiores vencedores da história da Liga Europa, ao lado de Juventus, Inter de Milão e Liverpool, todos com três títulos - os outros foram em 2006 e 2007.

Mas para chegar à decisão deste ano, os espanhóis não terão vida fácil, já que enfrentam a Fiorentina, sexta colocada no Campeonato Italiano. A partida de ida acontecerá justamente em Sevilha, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, também no dia 7, com a volta marcada para o Estádio Artêmio Franchi, dia 14.

Os dois classificados das semifinais farão a grande decisão da Liga Europa em Varsóvia, na Polônia, no dia 27 de maio. Por um procedimento técnico, o sorteio desta sexta também decidiu quem será o mandante desta final, que acontece em jogo único. E ele será o vencedor do duelo entre Napoli e Dnipro.

Confira como ficaram as semifinais da Liga Europa:

Napoli x Dnipro

Sevilla x Fiorentina