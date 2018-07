Sorteio da Copa das Confederações será em São Paulo

RIO - Em reunião da diretoria do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, nesta quinta-feira pela manhã, no Rio, ficou definido que o sorteio da Copa das Confederações de 2013 será realizado em São Paulo. Por meio de nota oficial, a Fifa informou que o evento deverá acontecer em dezembro deste ano, em local ainda a ser escolhido.

Eleita como palco do sorteio, a capital paulista não poderá receber jogos da Copa das Confederações, pois o futuro estádio do Corinthians só ficará pronto após o término do torneio, marcado para acontecer entre 15 e 30 de junho de 2013. Em fase inicial de construção, o local receberá o jogo de abertura do Mundial de 2014, outras três partidas da primeira fase, além de um confronto das oitavas de final e um outro válido pelas semifinais.

A Copa das Confederações é a principal competição da Fifa antes da realização da Copa do Mundo, sendo que Brasília, Rio, Fortaleza e Belo Horizonte já foram definidas como sedes do torneio que serve como parâmetro para o Mundial. Salvador e Recife, porém, aparecem como candidatas a abrigar jogos da competição em uma pré-lista divulgada pela Fifa.

Ao comentar sobre a Copa das Confederações em entrevista coletiva concedida na tarde desta quinta, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, revelou que a confirmação de todos os estádios que receberão a competição depende do andamento das obras dos mesmos neste primeiro semestre de 2012. "Tivemos um bom encontro, bastante normal, em que nossa equipe técnica se atualizou e confirmou que vamos ter que esperar até julho com relação aos estádios", avisou.