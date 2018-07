Sorteio da Copa de 1950 ocorreu a 33 dias da abertura da competição

SÃO PAULO - O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2014 ocorre na próxima sexta-feira, a 188 dias da abertura do torneio, marcada para o dia 12 de junho. O evento definirá as oito chaves compostas por quatro seleções cada. Há quase 64 anos, no Rio de Janeiro, uma reunião bem mais modesta selou o caminho de 15 equipes, que, dali a apenas 33 dias, começariam a disputar o Mundial de 1950.

O sorteio da primeira Copa sediada no Brasil ocorreu no dia 22 de maio, no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Na ocasião, dirigentes de 14 países marcaram presença para acompanhar a retirada das 12 bolinhas. Na época, o Mundial era disputado por 16 seleções - somente em 1982, na Espanha, o número passou a 24 e. depois, 32, em 1998. Nos meses que antecederam a Copa de 1950, porém, uma série de desistências deixaria a competição com apenas 13 seleções.

Em campo, nas eliminatórias para a competição no País, 14 times garantiram a vaga. O Brasil, anfitrião, e a Itália, campeã em 1938, não precisaram disputar o torneio qualificatório. Na Europa, Inglaterra, Escócia, Espanha, Turquia, Iugoslávia, Suíça e Suécia carimbaram o passaporte para o Brasil. Nas Américas do Sul e do Norte, após a desistência da Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México também chegaram à vaga. Na Ásia, a Índia ocupou o posto.

A primeira a desistir foi a Escócia. Dessa forma, a Fifa convidou os franceses, que prontamente aceitaram. Depois, foi a vez dos turcos, alegando dificuldade financeira em bancar a longa viagem ao Brasil. Como aconteceu com a França, a seleção portuguesa foi chamada para jogar a Copa do Mundo. O convite, contudo, foi negado.

O sorteio ocorreu neste contexto: com 15 seleções e uma vaga aberta. Os cabeças de chave, determinados pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e o Comitê Organizador da Fifa, que levaram em conta as posições geográficas, eram Brasil, Uruguai, Itália e Inglaterra. Á medida em que as bolinhas eram retiradas do globo de metal, os grupos era formados.Na chave A, Brasil, Iugoslávia, México e Suíça. No B, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e Chile. Itália, Suécia, Paraguai e Índia ficaram no grupo C. Já Uruguai, França, Bolívia se enfrentariam pela chave D.

As desistências, porém, voltariam a acontecer. A França informou a organização da Copa que não disputaria a competição. A decisão estava ligada à distância que a delegação teria que percorrerem quatro dias: 3,5 mil quilômetros, entre Porto Alegre e Recife. A ìndia também desistiria. O fato deu-se por três motivos: o país não queria perder o prestígio conquistada na Olimpíada de Londres - disputada em 1948, os jogadores não aceitaram jogar de chuteiras e havia dificuldade financeira em bancar a longa viagem ao Brasil.

A Fifa, então, decidiu manter a disposição dos grupos. Os dois primeiros continuaram com quatro seleções. A chave da Itália tinha três times. O Uruguai, por sua vez, teria pela frente somente um adversário, a Bolívia. O remanejamento não foi colocado em prática devido ao número de jogos da primeira fase. Se o fato ocorresse, 15 jogos, em vez de 16, seriam disputados. A abertura da Copa de 1950 aconteceu no dia 24 de junho, no Maracanã. Em campo, Brasil e México começaram a disputar o primeiro Mundial em solo brasileiro.