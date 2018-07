Sorteio da Copa do Rei evita duelo entre Barça e Real

Um sorteio definiu nesta quinta-feira os confrontos das oitavas de final da Copa do Rei, segunda competição mais importante do futebol espanhol. E, pela formação das chaves, um confronto entre os gigantes Real Madrid e Barcelona só poderá ocorrer numa eventual decisão do título.

Nas oitavas de final, o Barcelona jogará contra o Athletic Bilbao e o Real Madrid terá o Levante como adversário. Os outros seis confrontos são Valencia x Villarreal, Córdoba x Deportivo La Coruña, Betis x Getafe, Almeria x Mallorca, Sevilla x Malaga e Atlético de Madrid x Espanyol.

Os jogos das oitavas de final estão previstos para acontecer nos dias 22 de dezembro e 5 de janeiro. Caso se classifique, o Barcelona fará as quartas de final contra o vencedor de Betis x Getafe, enquanto o Real terá pela frente o ganhador do confronto entre Atlético de Madrid x Espanyol.