Sorteio da Copa dos Campeões pode colocar pesos pesados frente a frente

MÔNACO - O sorteio que define o confronto da fase de grupos da Copa dos Campeões ocorre às 12h desta quinta-feira, em Mônaco. Os dez clubes que passaram pela fase eliminatória vão se juntar aos 22 previamente classificados para a etapa de grupos. Os cabeças de chave são os seguintes: Bayern de Munique, Barcelona, Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Arsenal, Porto e Benfica. Por causa da posição no ranking da Uefa, pesos pesados como Milan, Juventus e Borussia Dortmund não foram incluídos nesse grupo e podem assombrar os cabeças de chave.

Desta forma, é possível que seja formado um grupo da morte com Barcelona, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Napoli. Por outro lado, um grupo com equipes mais 'modestas' também pode ser formado na principal competição de clubes do mundo como: Benfica, CSKA, Basel e Viktoria Pilsen.

O sorteio dividirá as 32 equipes em oito grupos. Os 'potes' para definição dos confrontos foram definidos de acordo com um coeficiente da Uefa, baseado no desempenho das equipes em competições europeias nas últimas cinco temporadas. A única restrição para a formação dos duelos é que clubes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo.

A final da Copa dos Campeões acontece em 24 de maio do ano que vem, em Lisboa, Portugal.

Conheça os potes do sorteio:

Pote 1:

Bayern de Munique

Barcelona

Chelsea

Real Madrid

Manchester United

Arsenal

Porto

Benfica

Pote 2:

Atlético de Madrid

Shakhtar Donetsk

Milan

Schalke 04

Olympique de Marseille

CSKA de Moscou

Paris Saint-Germain

Juventus

Pote 3:

Zenit

Manchester City

Ajax

Borussia Dortmund

Basel

Olympiakos

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Pote 4:

Copenhagen

Napoli

Anderlecht

Celtic

Steaua Bucaresti

Viktoria Pilsen

Real Sociedad

Austria Viena