Sorteio da Copa Sul-Americana terá homenagem a Pepe

ASSUNÇÃO - A Conmebol vai realizar nesta sexta-feira, às 13h (horário de Brasília), o sorteio da 11.ª edição da Copa Sul-Americana, que terá a participação recorde de 43 equipes.

O sorteio será realizado no Centro de Convenções da entidade, em Luque, no Paraguai, onde também serão homenageadas personalidades ligadas ao futebol sul-americano, entre eles, o ex-jogador do Santos e seleção brasileira, Pepe.

Entre outros que estarão na festa, incluem-se os nomes do campeão mundial em 86, o argentino Jorge Burruchaga, e o ex-meia do Cruzeiro, o peruano Roberto Palacios.

A novidade deste ano é a presença de mais uma equipe de oito países, que passam a ter quatro representantes: Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O Chile também recebeu aumento para quatro times, que neste aconteceria de qualquer maneira, pela vaga assegurada a Universidad de Chile, atual campeã.

O Brasil segue tendo oito equipes no torneio, enquanto a Argentina segue com seis clubes participando da competição continental.

O número de 43 equipes fará que haja mudança no regulamento da competição, que será explicada no momento do sorteio.

Ainda faltam quatro vagas a serem preenchidas, uma referente a federação argentina, que deve ficar com o Boca Juniors, e outras três que pertencem a federação equatoriana, que serão definidas após o término do campeonato nacional, que está em andamento.

Clubes classificados por país até o momento:

Argentina: Independiente, Racing, Tigre, Argentinos Juniors e Colón.

Bolívia: Oriente Petrolero, Universitário, Aurora e Blooming.

BRASIL: São Paulo, Figueirense, Coritiba, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Goianiense e Bahia.

Chile: Universidad de Chile (atual campeão), Universidad Católica, Cobreloa, O'Higgins e Esportes Iquique.

Colômbia: Millonarios, Envigado, Tolima e La Equidad.

Equador: Deportivo Quito.

Paraguai: Olimpia, Cerro Porteño, Tacuary e Guarani.

Peru: Universidad San Martín, León de Huánuco, Unión Comércio e Inti Gás.

Uruguai: Nacional, Cerro Largo, Danubio e Liverpool.