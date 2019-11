Sorteio da Eurocopa coloca Alemanha, França e Portugal em 'grupo da morte'

A Eurocopa de 2020 terá um "grupo da morte". O sorteio das chaves, realizado neste sábado, em Bucareste (Romênia), colocou França, Portugal e Alemanha juntos em um dos grupos da competição, que será disputada entre os dias 12 de junho e 12 de julho do ano que vem e vai inaugurar o formato de múltiplas sedes - serão 12 no total. O duelo de abertura será Itália x Turquia, em Roma.

Poucas vezes a Eurocopa (ou mesmo a Copa do Mundo) teve uma chave tão forte quanto o Grupo F da próxima edição do torneio continental. Afinal de contas, o sorteio deixou juntos os dois últimos campeões mundiais (Alemanha e França) e o atual campeão europeu (Portugal). E os alemães levarão uma vantagem importante sobre os rivais: como Munique é uma das sedes do grupo (a outra é Budapeste), eles vão jogar em casa contra franceses e portugueses, além do outro jogo, contra uma equipe saída da repescagem.

O técnico da seleção de Portugal, Fernando Santos, já começou o jogo psicológico do grupo ao classificar seu time como azarão. "A Alemanha é uma equipe em transformação, mas é sempre a Alemanha. Seus jogadores estão nos melhores clubes europeus e a equipe nunca pode estar fora dos favoritos. A França também. Creio que os favoritos são eles."

Felizmente para os torcedores de Alemanha, França e Portugal, o formato da Eurocopa permite que os três times avancem para o mata-mata. Disputado por 24 equipes, o torneio tem seis grupos e, além dos dois primeiros colocados de cada chave, os quatro melhores terceiros colocados também irão às oitavas de final.

Outro confronto saboroso proporcionado pelo sorteio deste sábado é o que vai colocar frente a frente Inglaterra e Croácia. Será uma repetição da semifinal da Copa do Mundo da Rússia, em que os croatas venceram os ingleses por 2 a 1, na prorrogação, para chegar à final do Mundial pela primeira vez. O jogo será disputado em Londres, uma das 12 sedes. "Nós todos conhecemos a qualidade dos meio-campistas da Croácia. Será um confronto de primeira linha", disse o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate.

The #EURO2020 groups have been drawn! Which matches are you excited for? pic.twitter.com/CU7SvtNAXq — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) November 30, 2019

O sorteio também indicou que as oitavas de final devem ter um confronto bem interessante, pois o primeiro colocado do Grupo D, de Inglaterra e Croácia, terá pela frente o segundo colocado do F, de Alemanha, França e Portugal.

Por causa do formato com muitas sedes - e também de restrições políticas, como a impossibilidade de Rússia e Ucrânia caírem na mesma chave -, o sorteio da Eurocopa foi um tanto exótico, pois algumas seleções já tinham suas posições definidas. A Bélgica, por exemplo, já sabia que enfrentaria Rússia e Dinamarca, o que irritou bastante os belgas, que jogarão essas duas partidas em território inimigo (São Petersburgo e Copenhague, respectivamente).

Além disso, quatro participantes da Eurocopa só serão conhecidos em março, quando será disputada a repescagem. Os 16 times envolvidos nessa disputa foram divididos em quatro grupos, no sistema mata-mata, e os vencedores das chaves vão se classificar para a competição continental.

Marcada para 12 cidades de países diferentes, a Eurocopa terá suas semifinais e a decisão sendo disputadas no Estádio de Wembley. Confira os grupos da edição de 2020 do torneio:

GRUPO A (sedes: Roma e Baku)

Itália

Suíça

Turquia

País de Gales

GRUPO B (sedes: São Petersburgo e Copenhague)

Bélgica

Rússia

Dinamarca

Finlândia

GRUPO C (sedes: Amsterdã e Bucareste)

Holanda

Ucrânia

Áustria

Vencedor do Grupo D da repescagem (Geórgia, Macedônia do Norte, Kosovo ou Bielo-Rússia)

GRUPO D (sedes: Londres e Glasgow)

Inglaterra

Croácia

República Checa

Vencedor do Grupo C da repescagem (Escócia, Noruega, Sérvia ou Israel)

GRUPO E (sedes: Bilbao e Dublin)

Espanha

Polônia

Suécia

Vencedor do Grupo B da repescagem (Bósnia-Herzegovina, Eslováquia, Irlanda ou Irlanda do Norte)

GRUPO F (sedes: Munique e Budapeste)

Alemanha

França

Portugal

Vencedor do Grupo A da repescagem (Islândia, Bulgária, Hungria ou Romênia)