Sorteio da Libertadores coloca cariocas para jogar na altitude

LUQUE (PARAGUAI) - Sem nenhum clube paulista, fato que não acontecia desde 1998, a Conmebol realizou o sorteio para a Copa Libertadores da América de 2014 na noite desta quinta-feira. Os seis brasileiros que irão participar da competição conheceram seus adversários, tanto na fase de grupos, quanto na pré-Libertadores.

O sorte não sorriu para os cariocas. Tanto Flamengo quanto Botafogo terão que encarar a temida altitude. O Rubro-negro, no Grupo 7, viajará para La Paz para enfrentar o Bolívar. Já o Botafogo terá pela frente duas partidas contra o Deportivo Quito, em uma altura de 2.800 metros acima do nível do mar. Se passar o clube da Estrela Solitária entra no Grupo 2, com União Espanhola, o terceiro representante da Argentina e Independiente Jose Teran (Equador).

Quem também terá dificuldade é o Grêmio. O Tricolor gaúcho irá reeditar logo na primeira fase a final da Libertadores de 1995, em uma partida contra o Atlético Nacional. Além disso, os brasileiros, na segunda colocação do grupo 6, irão enfrentar os argentinos do Newell's Old Boys e o vencedor do confronto entre Nacional e Oriente Petrolero.

MAIS FÁCIL

Quem terá mais facilidade (se é possível falar nisso na principal competição da América Latina) são os mineiros. O atual campeão da Libertadores (Atlético-MG) e do Brasileirão (Cruzeiro). O Alvinegro, cabeça de chave do Grupo 4, encara o Nacional do Paraguai, o Zamorra, da Venezuela, e o vencedor do confronto entre Independente Santa Fé e Morelia (México).

Já o Atlético-PR, que também terá que jogar a pré-Libertadores, encara o Sporting Cristal, do Peru. Se passar, entra na Grupo 1, com Vélez Sarsfield, Bolívia 2 e Peru 1 (ambos ainda esperando definição).

COPA 2014

Como a Libertadores será coadjuvante no continente no próximo ano, o Mundial da Fifa, que vai acontecer no Brasil, não foi esquecido. O presidente da CBF, José Maria Marin, foi um dos homenageados da noite, sendo apreciado com a Honra ao Mérito pelo trabalho no futebol. No final do evento, Cafú, o capitão do penta, convidou todos para o torneio e viu o sorteio ser encerrado com o tradicional samba.

Confira todos os confrontos da Libertadores:

Pré-Libertadores

G1 - Atlético-PR x Sporting Cristal (Peru)

G2 - Botafogo x Deportivo Quito

G3 - Guarani x Chile 3

G4 - Argentina 5 x Caracas (Venezuela)

G5 - Ind. Santa Fé x Morelia (México)

G6 - Nacional (Uruguai) x Oriente Petrolero (Bolívia)

Primeira fase:

Grupo 1

Veléz Sarsfield

Bolívia 2

Peru 1

G1

Grupo 2

Unión Española

Argentina 3

Independiente Jose Teran

G2

Grupo 3

Cerro Porteño

O'Higgins (Chile)

Dep. Cali

G4

Grupo 4

Atlético-MG

Nacional (Paraguai)

Zamorra (Venezuela)

G5

Grupo 5

Cruzeiro

Defensor (Uruguai)

Peru 2

G3

Grupo 6

Newell's

Grêmio

Atlético Nacional

G6

Grupo 7

Bolívar

Flamengo

Emelec

Léon (México)

Grupo 8

Peñarol

Arsenal de Sarandi

Deportivo Anzoategui (Venezuela)

Santos Laguna