Sorteio da Libertadores favorece times brasileiros '7 e 8' na disputa da fase 2

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) fez, nesta sexta-feira, em sua sede em Assunção, no Paraguai, o sorteio para a fase preliminar da Copa Libertadores. Os times brasileiros que ficarem com a sétima e oitava vagas terão adversários sem tradição na principal competição sul-americana na fase 2. Em compensação, poderão encarar com rivais conhecidos na fase 3, que antecede a disputa por grupos.

O 'Brasil 7' vai enfrentar entre os dias 2 e 11 de março o Ayacucho, do Peru, enquanto o 'Brasil 8' terá pela frente o Deportivo Lara, da Venezuela. Já na fase 3, entre 16 de março e 8 de abril, os times nacionais poderão ter de superar adversários como o Independiente del Valle, campeão da Sul-Americana de 2019, ou o San Lorenzo, da Argentina, vencedor da Libertadores 2014.

Corinthians, Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Santos, Ceará e Atlético-GO são times com chances de conquistarem essas duas vagas do futebol brasileiro na próxima Libertadores. As equipes classificadas só serão conhecidas depois da final da Copa do Brasil.

Veja como ficou o sorteio:

Fase 1 da Libertadores:

Uruguai 4 x Universidad Católica (EQU) - E1

César Vallejo (PER) x Caracas (VEN) - E2

Royal Pari (BOL) x Guaraní (PAR) - E2

Fase 2:

E1 x Libertad (PAR) - C1

Brasil 7 x Ayacucho (PER) - C2

Uruguai 3 x Bolívar (BOL) - C3

Chile 3 x San Lorenzo (ARG) - C4

Brasil 8 x Deportivo Lara (VEN) - C5

E2 x Junior Barranquilla (COL) - C6

Chile 4 x Independiente del Valle (EQU) - C7

E3 x Atletico Nacional (COL) - C8

Fase 3: