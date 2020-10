Sorteio da Liga dos Campeões será nesta quinta: veja os potes

A Uefa sorteia nesta quinta-feira, a partir das 12h (horário de Brasília), os oito grupos da Liga dos Campeões da Europa. O evento será realizado na cidade de Genebra, na Suíça. Os últimos times classificados na fase preliminar foram conhecidos na última quinta-feira. Assim, estão definidas as 32 equipes que continuam na competição.

Os times serão divididos em quatro potes. O pote 1 é formado pelos campeões nacionais das ligas mais bem posicionadas no ranking da Uefa, além do atual campeão (Bayern de Munique) e do campeão da Liga Europa (Sevilla). Os demais potes são definidos de acordo com o coeficiente da entidade.

Confira os potes do sorteio da Liga dos Campeões

Pote 1 : Bayern de Munique-ALE, Sevilla-ESP, Real Madrid-ESP, Liverpool-ING, Juventus-ITA, PSG-FRA, Zenit-RUS e Porto-POR

: Bayern de Munique-ALE, Sevilla-ESP, Real Madrid-ESP, Liverpool-ING, Juventus-ITA, PSG-FRA, Zenit-RUS e Porto-POR Pote 2 : Barcelona-ESP, Atlético de Madrid-ESP, Manchester City-ING, Manchester United-ING, Shakhtar Donetsk-UCR, Borussia Dortmund-ALE, Chelsea-ING e Ajax-HOL

: Barcelona-ESP, Atlético de Madrid-ESP, Manchester City-ING, Manchester United-ING, Shakhtar Donetsk-UCR, Borussia Dortmund-ALE, Chelsea-ING e Ajax-HOL Pote 3 : Dinamo de Kiev-UCR, RB Salzburg-ALE, RB Leipzig-ALE, Inter de Milão-ITA, Olympiacos-GRE, Lazio-ITA, Krasnodar-RUS e Atalanta-ITA

: Dinamo de Kiev-UCR, RB Salzburg-ALE, RB Leipzig-ALE, Inter de Milão-ITA, Olympiacos-GRE, Lazio-ITA, Krasnodar-RUS e Atalanta-ITA Pote 4: Lokomotiv de Moscou-RUS, Olympique de Marselha-FRA, Brugge-BEL, Borussia Mönchengladbac-ALE, Istanbul Basaksehir-TUR, Midtjylland-DIN, Rennes-FRA e Ferencvaros-HUN

Entenda como será o sorteio

O formato do sorteio é simples e tradicional. Será sorteado um time de cada pote e a única restrição é que equipes do mesmo país não poderão ficar no mesmo grupo. No evento do sorteio também será anunciada a equipe ideal e os melhores jogador e jogadora da temporada passada.