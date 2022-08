Sorteio da Liga dos Campeões 2022/2023: potes, formato, horário e onde assistir

A Uefa define nesta sexta-feira, às 13h, a divisão da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/2023. Ao todo, 32 equipes serão distribuídas em oito grupos, com quatro integrantes cada. As duas melhores equipes, ao término das seis rodadas desta etapa, avançam para as oitavas de final. O terceiro colocado disputará a Liga Europa.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões terá transmissão dos canais TNT Sports (TV fechada) e HBO Max (streaming). O SBT, que detém os direitos de transmissão na TV aberta, exibe o evento apenas em seu canal no YouTube.

Com a conclusão dos playoffs que antecedem a fase de grupos, a Uefa pôde confirmar os potes que vão compor o sorteio. Serão quatro potes, com oito equipes cada. O Pote 1 apresenta os campeões da última edição da Liga dos Campeões e da Liga Europa, além dos seis campeões nacionais dos países mais bem ranqueados pela Uefa. Os demais potes indicam as equipes de acordo com o ranking de clubes da entidade.

POTE 1

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

Manchester City

Milan

Bayern de Munique

Paris Saint-Germain

Porto

Ajax

POTE 2

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Juventus

Atlético de Madrid

Sevilla

RB Leipzig

Tottenham

POTE 3

Borussia Dortmund

Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk

Inter de Milão

Napoli

Benfica

Sporting

Bayer Leverkusen

POTE 4

Rangers

Olympique de Marselha

Copenhagen

Club Brugge

Celtic

Viktoria Plzen

Maccabi Haifa

Dínamo Zagreb

Cada grupo será composto por um integrante de cada pote. Por regra, equipes do mesmo país não podem estar no mesmo grupo. Algumas equipes rivais também serão alocadas em lados opostos para atender interesses de televisão e segurança. Por exemplo, se Real Madrid estiver nos Grupos A, B, C ou D, o Barcelona deverá ficar nos Grupo E, F, G ou H.

São grandes as chances de um grupo da morte. Uma das possibilidades é haver a reedição da última final logo na fase de grupos, com Real Madrid e Liverpool agrupados na mesma chave, ao lado, por exemplo, de Inter de Milão e Olympique de Marselha.