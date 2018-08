Sorteio da Liga dos Campeões coloca Barcelona, PSG e Juventus em grupos da morte

A Uefa sorteou nesta quinta-feira, em uma festa realizada na cidade de Montecarlo, no Principado de Mônaco, os grupos da Liga dos Campeões da Europa. Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus não tiveram muita sorte nas mãos do brasileiro Kaká e do uruguaio Diego Forlán, que tiraram as bolinhas dos potes no evento, e caíram nos considerados "grupos da morte" da competição.

O Barcelona vai pegar a chave mais complicada de todas. No Grupo B, terá pela frente o inglês Tottenham, o holandês PSV Eindhoven e o italiano Internazionale. O clube de Londres vem fazendo boas campanhas nas últimas temporadas e o de Milão, em sua volta à Liga dos Campeões depois de seis anos, busca retomar os tempos de glória no continente.

Na luta pelo inédito e cobiçado título europeu, o Paris Saint-Germain de Neymar, Mbappé e cia terá de se desdobrar em campo para avançar aos mata-matas. Pelo Grupo C, enfrentará o Liverpool, atual vice-campeão da competição e com um elenco que conta com grandes jogadores - casos dos brasileiros Roberto Firmino e Alisson, do egípcio Salah e do senegalês Mané -, e o Napoli, atual vice-campeão italiano. O time mais fraco da chave, que pode servir como o fiel da balança, é o Estrela Vermelha, da Sérvia.

A Juventus, agora com o craque português Cristiano Ronaldo, também terá trabalho. Pelo Grupo H, jogará contra o tradicional Manchester United, o maior campeão do Campeonato Inglês, e o espanhol Valencia, que promete incomodar os rivais. Assim como na chave do Paris Saint-Germain, há um coadjuvante: o Young Boys, da Suíça.

Já o Real Madrid, atual tricampeão, teve sorte no sorteio. Pelo Grupo G, o adversário que poderá fazer páreo é a Roma, da Itália. Os outros rivais são o CSKA Moscou, da Rússia, e o Viktoria Plzen, da República Checa, que deverão lutar apenas pelo terceiro lugar da chave, que dá uma vaga na fase eliminatória da Liga Europa.

OUTROS GRUPOS

Nas outras chaves, destaque para o Grupo A. Nele, o Atlético de Madrid é o favorito, mas tem adversários que podem complicar como o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Monaco. O Brugge, da Bélgica, deverá apenas fazer figuração.

Em situações parecidas, Bayern de Munique e Manchester City não deverão ter problemas para avançar às oitavas de final. O clube alemão, no Grupo E, jogará contra Benfica e Ajax - o AEK Atenas será coadjuvante. Na chave F, o time inglês encara o Shakhtar Donetsk pelo segundo ano seguido e pode ter trabalho também apenas com o Lyon.

O grupo considerado mais fraco, mas que promete equilíbrio, é o D. Cabeça de chave pela Rússia ser o sexto colocado no ranking de países da Uefa, o Lokomotiv Moscou jogará contra o Porto, que já conquistou o título da Liga dos Campeões, o alemão Schalke 04 e o turco Galatasaray.

DE VOLTA AO PASSADO

A fase de grupos, com seis rodadas, terá início no dia 18 de setembro e acabará em 12 de dezembro. Cinco dias depois, a Uefa sorteará os confrontos das oitavas de final, que acontecerão em fevereiro e março de 2019. Em abril e maio serão jogadas as fases de quartas e semifinal e a grande decisão está prevista para 1.º de junho, um sábado, no estádio Wanda Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, na capital espanhola.

Pelo sorteio desta quinta-feira, dois jogadores passarão por momentos especiais por terem de enfrentar um ex-clube. Cristiano Ronaldo, que deixou o Real Madrid depois de nove anos, defenderá a sua Juventus contra o Manchester United, clube pelo qual atuou de 2003 a 2009 e foi campeão da Liga dos Campeões. E o uruguaio Edinson Cavani, com o Paris Saint-Germain, voltará a encarar o Napoli, onde é ídolo por ter feito mais de 100 gols nas quatro temporadas na qual vestiu a camisa do time italiano.

Confira os grupos da Liga dos Campeões da Europa:

Grupo A

Atlético de Madrid (Espanha)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Monaco (França)

Brugge (Bélgica)

Grupo B

Barcelona (Espanha)

Tottenham (Inglaterra)

PSV Eindhoven (Holanda)

Internazionale (Itália)

Grupo C

Paris Saint-Germain (França)

Napoli (Itália)

Liverpool (Inglaterra)

Estrela Vermelha (Sérvia)

Grupo D

Lokomotiv Moscou (Rússia)

Porto (Portugal)

Schalke 04 (Alemanha)

Galatasaray (Turquia)

Grupo E

Bayern de Munique (Alemanha)

Benfica (Portugal)

Ajax (Holanda)

AEK Atenas (Grécia)

Grupo F

Manchester City (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Lyon (França)

Hoffenheim (Alemanha)

Grupo G

Real Madrid (Espanha)

Roma (Itália)

CSKA Moscou (Rússia)

Viktoria Plzen (República Checa)

Grupo H

Juventus (Itália)

Manchester United (Inglaterra)

Valencia (Espanha)

Young Boys (Suíça)