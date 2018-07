Sorteio da semifinal coloca Monaco no caminho do PSG também na Copa da França

Paris Saint-Germain e Monaco voltarão a duelar por uma competição nacional. Nesta quarta-feira, logo após serem definidos os quatro finalistas da Copa da França, a Federação Francesa de Futebol realizou um sorteio para definir a semi. E as duas equipes se enfrentarão, em Paris, com mando do PSG, por uma vaga na decisão.

No último sábado, o Paris Saint-Germain faturou o título da Copa da Liga Francesa justamente ao golear o Monaco por 4 a 1, em Lyon. As duas equipes também são as duas principais postulantes pelo título do Campeonato Francês - o time da capital está em segundo, três pontos atrás do adversário.

Os dois times eram, ainda, os únicos franceses presentes nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O Paris Saint-Germain, contudo, foi eliminado após a vexatória derrota para o Barcelona por 6 a 1, enquanto que o Monaco passou pelo Manchester City e encara o Borussia Dortmund nas quartas de final.

Para se garantir na semifinal, o Paris Saint-Germain superou nesta quarta-feira o pequeno Avranches, da terceira divisão local, ao golear por 4 a 0. Na última terça, por sua vez, o Monaco bateu o Lille por 2 a 1.

A outra semifinal da Copa da França, que completa neste ano a sua 100.ª edição, será disputada entre o Angers e o Guingamp, campeão em 2014. Os jogos ocorrerão nos dias 25 e 26 deste mês.