Sorteio das Eliminatórias da Copa de 2014 será no Rio

ZURIQUE - A Fifa informou nesta segunda-feira que o sorteio para as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 acontecerá no Rio de Janeiro. O evento do próximo 30 de julho será realizado na Marina da Glória, local que receberá as competições de vela da Olimpíada de 2016.

O sorteio englobará seleções do mundo todo, que serão divididas entre as Eliminatórias Sul-Americanas, Europeias, Asiáticas, Africanas, da Oceania e da Concacaf. Vale lembrar que o Brasil não participará do qualificatório por ser o país-sede do Mundial.

Apesar do sorteio acontecer apenas em julho, alguns países asiáticos já estarão brigando por um lugar na Copa do Mundo em junho. Eles participarão de duas rodadas preliminares que darão vagas no sorteio principal das Eliminatórias. O Mundial será disputado entre 13 de junho e 13 de julho de 2014, no Brasil.