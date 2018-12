Sorteio das Eliminatórias da Eurocopa coloca Alemanha e Holanda no mesmo grupo

A Uefa organizou sorteio neste domingo, em Dublin, na Irlanda, onde ficou definido que Alemanha e Holanda vão ficar no mesmo grupo das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. São 55 seleções divididas em dez chaves, das quais sairão duas classificadas de cada uma, 20 ao todo, para disputar o torneio continental - os outros quatro países escolhidos sairão de um mata-mata a ser disputado entre os campeões das quatro divisões da Liga das Nações.

Alemanha e Holanda, ao lado da França, integraram o Grupo 1 da primeira divisão da Liga das Nações, que teve partidas disputadas entre setembro e novembro. Enquanto a seleção holandesa foi campeã da chave e se classificou para disputar o mata-mata da competição, programado para 2019, os alemães foram rebaixados para jogar a segunda divisão na próxima edição do torneio.

Além de Alemanha e Holanda, o Grupo C terá Irlanda do Norte, Estônia e Bielorrússia. Atual campeão da Eurocopa, Portugal foi sorteado no Grupo B, junto de Ucrânia, Sérvia, Lituânia e Luxemburgo. Já a França, que em junho ganhou a Copa do Mundo, vai enfrentar Islândia, Turquia, Albânia, Moldávia e Andorra no Grupo H.

Vice-campeã do mundo, a Croácia terá a companhia de País de Gales, Eslováquia, Hungria e Azerbaijão no Grupo E. A Rússia, que alcançou as quartas de final do Mundial disputado como país-sede, e a Bélgica, que eliminou o Brasil e parou na semifinal da Copa, vão ficar no Grupo I, o mesmo de Escócia, Chipre, Cazaquistão e San Marino.

Outra semifinalista no Mundial, a Inglaterra foi sorteada no Grupo A, ao lado de República Checa, Bulgária, Montenegro e Kosovo. Já a Itália, ausente da última Copa do Mundo, terá pela frente Bósnia-Herzegovina, Finlândia, Grécia, Armênia e Liechtenstein no Grupo J.

Diferentemente das Eurocopas mais recentes, a edição de 2020 do torneio não terá sede única ou dupla. Durante a primeira fase, partidas serão realizadas em Itália, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Romênia, Escócia, Irlanda, Azerbaijão, Rússia e Hungria. O Estádio Olimpico de Roma, na Itália, vai receber a partida de abertura, no dia 12 de junho. O estádio de Wembley, na Inglaterra vai receber as semifinais e a final, a qual vai acontecer em 12 de julho.

Grupo A:

Inglaterra

República Checa

Bulgária

Montenegro

Kosovo

Grupo B:

Portugal

Ucrânia

Sérvia

Lituânia

Luxemburgo

Grupo C:

Holanda

Alemanha

Irlanda do Norte

Estônia

Bielorrússia

Grupo D:

Suíça

Dinamarca

Irlanda

Geórgia

Gibraltar

Grupo E:

Croácia

País de Gales

Eslováquia

Hungria

Azerbaijão

Grupo F:

Espanha

Suécia

Noruega

Romênia

Ilhas Faroe

Malta

Grupo G:

Polônia

Áustria

Israel

Eslovênia

Macedônia

Letônia

Grupo H:

França

Islândia

Turquia

Albânia

Moldávia

Andorra

Grupo I:

Bélgica

Rússia

Escócia

Chipre

Cazaquistão

San Marino

Grupo J:

Itália

Bósnia-Herzegovina

Finlândia

Grécia

Armênia

Liechtenstein