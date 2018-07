Sorteio das Eliminatórias terá Ronaldo, Neymar, Zagallo e Zico no Rio

ZURIQUE - A Fifa confirmou nesta quarta-feira as participações de Ronaldo, Neymar, Zagallo e Zico no sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. O evento, considerado o pontapé inicial do Mundial do Brasil, será realizado no dia 30 de julho, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro.

Eles terão a companhia de Cafu, Bebeto e dos jovens Lucas, do São Paulo, Fellipe Bastos, do Vasco, Adryan, do Flamengo, e Lucas Piazon, ex-São Paulo. Os dois últimos participaram da campanha brasileira no Mundial Sub-17, no México - a seleção ficou em quarto lugar.

Ídolos e jovens atletas vão formar duplas para auxiliar o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, no sorteio de cinco regiões: África, Américas do Norte, Central e Caribe, Ásia, Europa e Oceania. A América do Sul ficará fora do sorteio porque sua eliminatória é disputada em formato de turno e returno.

Neymar e o capitão do pentacampeonato Cafu vão participar da definição da Zona Africana, enquanto Zico e Lucas sortearão a Zona Asiática. Zagallo e Fellipe Bastos ficarão responsáveis pela Zona da Concacaf, Bebeto e Lucas Piazon, pela Oceania, e Ronaldo e Adryan, pela Europa.