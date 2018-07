Sorteio das oitavas da Copa do Rei põe Real e Barça em clássicos

Após a rodada do meio de semana do futebol espanhol, a Copa do Rei já conhece os seus confrontos das oitavas de final. O destaque fica por conta de dois clássicos envolvendo os dois maiores times do país, Real Madrid e Barcelona, que enfrentarão equipes do top 7 da tabela da liga local.

Lider do Campeonato Espanhol, o Real terá pela frente o Sevilla, que no momento está na terceira colocação na tabela com 33 pontos - quatro a menos que os merengues. O time do meia brasileiro Paulo Henrique Ganso vem de uma sonora goleada por 9 a 1 sobre o modesto Formentera, da quarta divisão espanhola, enquanto que o time de Madri venceu o Cultural Leonesa por um placar agregado de 13 a 2.

O Barcelona, por sua vez, também poderá ter dificuldades em seu confronto. A equipe de Neymar é vice-líder da Liga com 34 pontos, e após passar pelo Hércules com direito a uma goleada por 7 a 0 aplicada pelo seu ataque reserva, vai enfrentar o Athletic Bilbao, que é o sétimo, oito pontos atrás do rival catalão.

A tabela das oitavas ainda reserva outro confronto entre equipes da ponta da tabela da liga espanhola: o Villarreal enfrentará a Real Sociedad, em um duelo entre o quarto e o quinto colocados, respectivamente. Os dois times estão empatados em pontos na tabela, separados apenas pelo saldo de gols (14 a 9 para a equipe do brasileiro Alexandre Pato, que marcou no empate por 1 a 1 que eliminou o Toledo, da terceira divisão).

O Atlético de Madrid, que não vem na melhor fase em comparação com as últimas temporadas, terá um confronto considerado menos difícil, contra o Las Palmas. Bastante mal na tabela, o Valencia, atual 17º colocado, enfrentará o Celta. A surpresa fica por contra do duelo de equipes das divisões inferiores, Alcorcón e Córdoba. Os jogos de ida e volta estão marcados para os dias 4 e 11 de janeiro.

Confira as partidas das oitavas de final da Copa do Rei:

Las Palmas x Atlético de Madrid

Alcorcón x Córdoba

Athletic Bilbao x Barcelona

Real Madrid x Sevilla

Deportivo La Coruña x Alavés

Real Sociedad x Villarreal

Valencia x Celta

Osasuna x Eibar