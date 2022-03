Sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões: classificados, data e onde assistir

A Liga dos Campeões, maior competição de clubes do mundo, chega na fase de quartas de final, com oito equipes na disputa. Nesta sexta-feira, às 8h (horário de Brasília), um sorteio na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, vai definir os confrontos.

Nas quartas de final, diferentemente da fase de grupos e das oitavas de final, não existe impedimento para os confrontos. Ou seja, clubes do mesmo país podem se enfrentar no confronto mata-mata.

Seis clubes já se classificaram nas quartas de final, sendo eles: Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Benfica. Messi, com o Paris Saint-Germian, e Cristiano Ronaldo, com o Manchester United, ficaram pelo caminho. As duas últimas vagas serão definidas nesta quarta-feira nos confrontos entre Chelsea x Lille e Juventus x Villareal.

Além dos próximos confrontos nas quartas de final da Liga dos Campeões, a Uefa também definirá o caminho até a grande final, que será disputada no Stade de France, em Paris, no dia 28 de maio. Inicialmente, a decisão estava definida para São Petersburgo, mas depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a entidade trocou o estádio da final.

A transmissão no Brasil será feita pela TNT Sports, tanto na TV a cabo quanto pelo HBO Max, serviço de streaming.

Calendário da Liga dos Campeões

Quartas de final

Jogos de ida: 5 e 6 de abril

Jogos de volta: 12 e 13 de abril

Semifinais

Jogos de ida: 26 e 27 de abril

Jogos de volta: 3 e 4 de maio

Final