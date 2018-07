Corinthians pega Universidad do Chile e São Paulo encara argentinos na Sul-Americana

A Conmebol realizou nesta terça-feira o sorteio da edição 2017 da Copa Sul-Americana, que na primeira fase terá as presenças de seis times brasileiros: Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Fluminense, Cruzeiro e Sport. Serão 44 equipes em uma competição em novo formato, que começa em 28 de fevereiro e termina no dia 13 de dezembro, quando sai o campeão.

O Corinthians não teve muita sorte na definição dos adversários e terá pela frente a tradicional Universidad de Chile. Os times se enfrentaram em 1996, na fase de grupos da Copa Libertadores, com uma vitória para cada lado.

O Cruzeiro vai duelar com o paraguaio Nacional. O adversário do São Paulo será o modesto Defensa y Justicia, da Argentina. A Ponte Preta também terá pela frente um clube argentino, o Gimnasia y Esgrima, enquanto o rival do Sport vai ser o uruguaio Danubio. E também vem do Uruguai o primeiro adversário do Fluminense, que será o Liverpool.

Considerando os confrontos entre times de fora do Brasil, os mais interessantes determinados no sorteio desta terça no Paraguai parecem ser LDU x Defensor e Independiente x Alianza Lima.

Os países participantes da Libertadores foram divididos em duas zonas, Norte e Sul, que se enfrentarão. O Brasil ficou no lado norte ao lado de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Por isso, as equipes brasileiras poderiam enfrentar times de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Assim como ocorreu com a Copa Libertadores, a Conmebol também promoveu mudanças na Sul-Americana, que agora passa a ser disputada durante todo o ano. Além disso, o número de participantes foi ampliado.

A primeira fase da Libertadores, que será realizada entre o fim de fevereiro e 1º de junho, envolverá 44 clubes, que duelarão em 22 confrontos eliminatórios. Aos classificados nessa etapa, se juntarão dez times oriundos da Libertadores - serão os oito terceiros colocados da fase de grupos, além dos dois melhores times da terceira fase preliminar. Ou seja, a lista de brasileiros ou clubes tradicionais da América do Sul pode aumentar. E os confrontos da segunda fase da Sul-Americana serão definidos através de um novo sorteio.

Todos os representantes brasileiros na Sul-Americana de 2017 foram determinados através do Campeonato Brasileiro de 2016. São eles: Corinthians (7º), Ponte Preta (8º), São Paulo (10º), Cruzeiro (12º), Fluminense (13º) e Sport (14º).

Entre eles, apenas um venceu a competição, o São Paulo, em 2012. Os outros brasileiros que levaram a taça foram o Internacional, em 2008, e a Chapecoense, declarada campeã da edição de 2016 após o desastre aéreo ocorrido quando viajava para disputar o primeiro jogo da final, e que voltou a ser lembrada durante o sorteio em Luque.

A premiação do torneio aumentou em 70%, para tornar a competição mais atrativa. Além da conquista da taça e da premiação, o campeão da Copa Sul-Americana terá o direito de disputar a Recopa, contra o campeão da Libertadores, e a Copa Suruga, contra o campeão da Copa da Liga Japonesa. Outro fator que é levado com grande interesse pelos clubes é que o vencedor da competição ganha vaga na fase de grupos da Libertadores do próximo ano.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana:

Corinthians x Universidad de Chile (CHI)

Ponte Preta x Gimnasia y Esgrima (ARG)

Sport x Danubio (URU)

Cruzeiro x Nacional (PAR)

Defensa y Justicia (ARG) x São Paulo

Liverpool (URU) x Fluminense

Nacional Potosí (BOL) x Sport Huancayo (PER)

Deportivo Cáli (COL) x Sportivo Luqueño (PAR)

Petrolero (BOL) x Universidad Católica (EQU)

LDU (EQU) x Defensor (URU)

Everton (CHI) x Patriotas (COL)

Estudiantes de Caracas (VEN) x Sol de América (PAR)

Cerro Porteño (PAR) x Caracas (VEN)

Deportivo Anzoátegui (VEN) x Huracán (ARG)

Oriente Petrolero (BOL) x Deportivo Cuenca (EQU)

Independiente (ARG) x Alianza Lima (PER)

Boston River (URU) x Comerciantes Unidos (PER)

Juan Aurich (PER) x Arsenal de Sarandí (ARG)

O'Higgins (CHI) x Fuerza Amarilla (EQU)

Deportes Tolima (COL) x Bolívar (BOL)

Palestino (CHI) x Atlético Venezuela (VEN)

Racing (ARG) x Rionegro Águilas (COL)