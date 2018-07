Sorteio define adversários da seleção brasileira na Copa das Confederações

A seleção brasileira vai conhecer na manhã deste sábado os seus adversários da primeira fase da Copa das Confederações. O sorteio dos grupos do evento-teste para a Copa de 2014 ocorre a partir das 11h20, no centro de convenções do Anhembi, em São Paulo, com a presença dos treinadores de sete das seleções que estarão no torneio – o representante africano só será conhecido em fevereiro.

O Brasil, cabeça de chave, já sabe que terá a companhia da Itália no Grupo A. A Espanha ficará com o Uruguai no B, pois a Fifa não quer jogos de seleções do mesmo continente na primeira fase da competição.

O sorteio será conduzido pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, que terá o auxílio da modelo brasileira Adriana Lima e do chef Alex Atala. Capitão da equipe pentacampeã em 2002, o ex-lateral Cafu vai apresentar a bola a ser usada no torneio.

No sorteio, Brasil, Espanha, Itália e Uruguai ficarão no pote 1. A seleção africana, Japão, México e Taiti, no 2.

Luiz Felipe Scolari, técnico da seleção brasileira, pretende colocar a equipe para enfrentar adversários fortes sempre que possível. Nem por isso gostaria de cruzar com México e Japão juntos já na primeira fase, pois já terá de pegar a Itália. “Nem tanto ao céu nem tanto ao mar. Mas um desses dois teremos de pegar. E vamos enfrentar’’, disse.

A Copa das Confederações terá 16 jogos e vai ser disputada em seis cidades, de 15 a 30 de junho de 2013: Brasília (apenas a abertura), Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador e Maracanã (palco da final).

O Brasil, anfitrião do torneio que já ganhou por três vezes (1997, 2005 e 2009), faz a partida de abertura no Estádio Mané Garrincha, contra a seleção que ficar posicionada como A2 no sorteio de hoje. Depois joga em Fortaleza no dia 19 e o terceiro jogo no dia 22, em Salvador.

Os dois primeiros colocados das chaves passam às semifinais, em Fortaleza e Belo Horizonte. A decisão vai ser no Rio e a disputa do terceiro lugar, em Salvador.

Festa política

O evento no Anhembi terá a participação da presidente Dilma Rousseff, de governadores dos Estados que receberão os jogos, prefeitos das cidades-sede e políticos.