Sorteio define Bayern x Borussia Dortmund nas oitavas da Copa da Alemanha

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentarão nas oitavas de final da Copa da Alemanha, o segundo maior torneio do país. O confronto entre o líder e o segundo colocado do campeonato nacional foi definido em sorteio, realizado neste domingo, pela Federação Alemã de Futebol (DFB, na sigla em alemão). Os jogos serão realizados nos dias 19 e 20 de dezembro.

Juntas, as duas equipes já levantaram 22 taças da competição (18 do Bayern e quatro do Borussia) e fizeram três das últimas seis finais. O Borussia venceu em 2011/2012 e 2016/2017 (última edição), enquanto que o Bayern faturou o título do torneio nos anos de 2012/2013, 2013/2014 e 2015/2016 - o Wolfsburg ganhou a edição de 2014/2015.

Na etapa anterior, o Bayern de Munique eliminou o RB Leipzig em uma partida emocionante. A vitória foi conquistada somente nas cobranças de pênaltis (5 a 4), após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. Já o Borussia Dortmund passou facilmente pelo Magdeburg, da terceira divisão alemã, com uma goleada por 5 a 0.

As demais partidas desta fase eliminatória da Copa da Alemanha - cuja final será disputada no dia 19 de maio do ano que vem, em Berlim - terão os seguintes embates: Mainz x Stuttgart, Nuremberg x Wolfsburg, Heidenheim x Eintracht Frankfurt, Werder Bremen x Freiburg, Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen, Paderborn x Ingolstadt e Schalke 04 x Colônia.