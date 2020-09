Sorteio define clássico entre Botafogo e Vasco na 4ª fase da Copa do Brasil

A quarta fase da Copa do Brasil, a última antes das oitavas de final - quando entram os times da Copa Libertadores e os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, da Copa do Nordeste e da Copa Verde -, terá um clássico carioca. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou o sorteio dos cinco confrontos desta etapa e nele ficou definido que o Botafogo terá pela frente o Vasco.

De acordo com o sorteio dos mandos de campo, o Botafogo será mandante na rodada de ida, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. A volta acontecerá no estádio de São Januário. As datas de todos os confrontos serão confirmadas em breve pela diretoria de competições da CBF.

A quarta fase da Copa do Brasil terá outro duelo entre clubes da Série A. O Fluminense jogará contra o Atlético Goianiense e terá que disputar a classificação às oitavas de final fora de casa, em Goiânia. Por coincidência, os dois times se enfrentarão nesta quarta-feira, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada.

Também da elite nacional, o Ceará terá pela frente o Brusque, único representante de fora das duas principais divisões do futebol brasileiro. O clube catarinense é o atual campeão da Série D, a quarta divisão, e começou a Série C com três vitórias em quatro jogos.

Os outros dois confrontos desta fase envolvem times da Série B. A Ponte Preta terá pela frente o América-MG e será mandante no jogo de ida. O mesmo acontece com o Juventude, campeão da Copa do Brasil em 1999, contra o CRB.

Os cinco vencedores dos confrontos avançam às oitavas de final e se juntam a Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, São Paulo e Santos, que são os times da Libertadores; Red Bull Bragantino, campeão da Série B; Fortaleza, vencedor da Copa do Nordeste; e Cuiabá, detentor do título da da Copa Verde.

Confira os confrontos da Quarta fase: