Sorteio define confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira

O departamento de competições da CBF agendou para esta terça-feira, dia 22, a realização do sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento está previsto para começar às 16 horas, na sede da entidade, localizada na Barra da Tijuca, no Rio. Além da definição dos confrontos, já será conhecido também todo o chaveamento da competição até a final, marcada para os dias 20 e 27 de outubro, em duas partidas.

Para o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, a CBF colocará todas as equipes em um pote único. Diferentemente das etapas anteriores, não haverá separação dos clubes de acordo com suas posições no ranking nacional. Ou seja, qualquer time pode enfrentar algum dos outros 15 classificados.

As equipes serão representadas por bolinhas e, uma a uma, serão retiradas para a definição dos confrontos. Além de definir os jogos, o sorteio organizará o chaveamento dos embates até a grande final, de modo a dar ao torcedor o caminho do seu time na disputa. Os jogos serão mata-mata, de ida e volta, em peso para gol fora de casa.

Segundo o calendário da entidade, a fase de oitavas começará no próximo mês. Os duelos de ida estão previstos para os dias 28, 29 e 30 de julho. Os de volta acontecerão em 4, 5 e 6 de agosto. Os mandos de campo também serão sorteados. A partir de agora haverá a utilização do árbitro de vídeo (VAR) em todas as partidas.

Das equipes classificadas, dez são da Série A, três da Série B, um da Série C e dois da Série D. A etapa contam com jogos de ida e volta, assim como a anterior, e sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Atual campeão, o Palmeiras foi eliminado na terceira fase ao cair diante do CRB nos pênaltis. Cada um dos 16 participantes receberá R$ 2,7 milhões pela presença nesta fase da competição. A Copa do Brasil pagará R$ 54 milhões ao time campeão. O vencedor também ganha vaga na Libertadores da América.

Confira os classificados às oitavas da Copa do Brasil

ABC

Athletico-PR

Atlético Goianiense

Atlético-MG

Bahia

CRB

Criciúma

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Juazeirense

Santos

São Paulo

Vasco

Vitória