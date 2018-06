Sorteio define duelo entre Milan e Arsenal nas oitavas de final da Liga Europa

A Uefa sorteou nesta sexta-feira, na sua sede em Nyon, os confrontos das oitavas de final da Liga Europa e determinou a disputa de um grande confronto: Milan x Arsenal. Os tradicionais times da Itália e da Inglaterra vão se enfrentar na próxima etapa do torneio, prevista para ser realizada nos dias 8 e 15 de março.

Milan e Arsenal já duelaram seis vezes em competições europeias, a última delas em um emocionante confronto nas oitavas de final da Liga dos Campeões na temporada 2011/2012. Naquela oportunidade, o time italiano abriu vantagem ao vencer o jogo de ida por 4 a 0, depois conseguindo a vaga na fase seguinte mesmo com a derrota por 3 a 0 em Londres.

Agora, então, os times voltarão a se encontrar em busca da classificação às quartas de final da Liga Europa. O Milan disputa o torneio após ser o sexto colocado no Campeonato Italiano na temporada passada, tendo iniciado a sua participação ainda nas fases preliminares e eliminado o búlgaro Ludogorets Razgrad no seu último mata-mata. Campeão da última Copa da Inglaterra, o Arsenal já começou o torneio na fase de grupos e passou na última quinta-feira pelo sueco Östersund.

O sorteio também definiu que o Borussia Dortmund vai enfrentar o Red Bull Salzburg, o que levará o seu técnico, Peter Stöger, a voltar ao seu país de nascimento. E foi ele o último comandante de um time campeão austríaco, o Áustria Viena, na temporada 2012/2013, antes de o clube de Salzburg emplacar uma sequência de quatro conquistas.

O Lyon, que receberá no seu estádio a decisão da Liga Europa, em 16 de maio, tentará manter vivo o sonho de ser campeão em casa na série contra o Lokomotiv Moscou. O Atlético de Madrid também terá pela frente um time russo, o CSKA Moscou.

A Lazio vai encarar o Dínamo de Kiev, que foi separado no sorteio para que não enfrentasse times russos - são três clubes do país-sede da Copa do Mundo nesta fase da Liga Europa, sendo que o outro, o Zenit, vai enfrentar o RB Leipzig. Já Olympique de Marselha medirá forças com o Athletic Bilbao.

Confira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:

Lazio x Dínamo de Kiev

RB Leipzig x Zenit

Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou

CSKA Moscou x Lyon

Olympique de Marselha x Athletic Bilbao

Sporting Lisboa x Viktoria Plzen

Borussia Dortmund x Red Bull Salzburg

Milan x Arsenal