Sorteio define Gana e Egito como rivais por vaga na Copa

CAIRO - Foram sorteados nesta segunda-feira, no Cairo, os cinco confrontos que vão definir os representantes da África na Copa do Mundo de 2014. Maior vencedora da Copa Africana de Nações, a seleção do Egito terá pela frente Gana, que avançou até as quartas de final do último Mundial, em duelos que serão disputados em outubro e novembro.

Apesar do excelente histórico no torneio continental, os egípcios não disputam uma Copa do Mundo desde 1990. Nestas Eliminatórias, porém, o Egito vem fazendo campanha perfeita, com seis vitórias em seis partidas. No mata-mata, no entanto, a equipe vai encarar Gana, que disputará o primeiro jogo em casa e foi eliminada na última Copa nas quartas de final pelo Uruguai, em duelo definido nos pênaltis.

Melhor seleção da África no ranking da Fifa, em 19º lugar, a Costa do Marfim terá pela frente Senegal e será mandante no jogo de ida. Os senegaleses são uma das três seleções do continente que já atingiram as quartas de final da Copa do Mundo, em 2002, mas desde então não participaram do torneio. Agora, para voltar a jogá-la, terá que superar a equipe liderada por Didier Drogba.

Atual campeã da Copa Africana de Nações, a Nigéria vai enfrentar a Etiópia, que nunca disputou uma Copa do Mundo. Os nigerianos decidirão o confronto em casa. A Tunísia, que só avançou nas Eliminatórias após uma punição a Cabo Verde pela escalação irregular de um jogador, terá pela frente a seleção de Camarões, desfalcada de Samuel Eto''o, que anunciou a sua decisão de não mais atuar pela equipe. Os tunisianos disputam o primeiro jogo em casa.

O outro confronto decisivo das Eliminatórias Africanas será entre Argélia e Burkina Fasso, que surpreendeu no início deste ano ao faturar o vice-campeonato da Copa Africana de Nações, será o mandante do primeiro confronto e tentará se classificar pela primeira vez para uma Copa do Mundo.

Os jogos de ida da fase final das Eliminatórias Africanas serão disputados entre os dias 11 e 15 de outubro, enquanto os confrontos de volta estão previstos para o período de 15 a 19 de novembro.

Confira como ficaram os duelos (os mandantes dos jogos de ida aparecem primeiro e, entre parênteses, está a posição no ranking da Fifa de cada seleção):

Costa do Marfim (19) x Senegal (66)

Etiópia (93) x Nigéria (36)

Tunísia (46) x Camarões (61)

Gana (24) x Egito (50)

Burkina Fasso (51) x Argélia (28)