Sorteio define Granada como adversário do Barcelona nas quartas da Copa do Rei

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol) realizou nesta sexta-feira o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Rei. O Barcelona terá pela frente o Granada como visitante. O Sevilla, outro grande favorito para chegar à final, irá encarar o Almería, única equipe da segunda divisão que segue na competição.

As partidas serão disputadas no próximo meio de semana, entre os dias 2 e 4 de fevereiro. Os duelos serão jogados em um único confronto valendo vaga para a fase de semifinais. A decisão do torneio está marcada para o dia 17 de abril, no estádio La Cartuja, em Sevilha. Os outros duelos das quartas de final são Betis x Athletic Bilbao e Levante x Villarreal.

A Copa do Rei já não conta mais com Real Madrid e Atlético de Madrid na disputa. Os dois clubes da capital espanhola foram eliminados respectivamente para Alcoyano, da terceira divisão, na terceira fase, e para o Cornellá, também da terceira divisão, só que pela segunda fase.

O holandês Ronald Koeman, técnico do Barcelona, disse que, mesmo que seus principais rivais não estejam mais na Copa do Rei, outros clubes muito qualificados ainda estão disputando o título da competição. "Não é mais fácil por Real Madrid e Atlético (de Madrid) não estarem mais presentes. Restam equipes fortes e isso pode ser uma vantagem para o Real Madrid e o Atlético se concentrarem apenas na LaLiga (Campeonato Espanhol). (Mas) Prefiro jogar a cada três dias, isso significa que estamos em três competições", afirmou.

Na última quinta-feira, foi definida a data da decisão da última edição da Copa do Rei a ser disputada entre Real Sociedad e Athletic Bilbao. O clássico da região do País Basco será realizado no dia 3 de abril, também em Sevilha.

A final da última Copa do Rei deveria ter acontecido em abril de 2020, mas foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus. Os clubes bascos acreditavam na hipótese de ter o público presente na decisão, mas, com o estado atual da Espanha, o jogo seguirá com portões fechados.