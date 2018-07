Sorteio define grupos das Eliminatórias Asiáticas para 2018

A Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês) e a Fifa sortearam nesta terça-feira, em Kuala Lumpur, na Malásia, os grupos da segunda fase das Eliminatórias do continente para a Copa do Mundo de 2018, que acontecerá na Rússia. As 40 seleções que ainda brigam por uma vaga no torneio foram divididas em oito grupos de cinco e disputarão um lugar na próxima fase, além da classificação para a Copa da Ásia de 2019.

Os oito cabeças de chave foram definidos pelo ranking da Fifa: Emirados Árabes Unidos, Austrália, China, Irã, Japão, Iraque, Coreia do Sul e Usbequistão. Talvez a tarefa mais difícil tenha ficado com os Emirados Árabes, que caíram no Grupo A ao lado da Arábia Saudita. Palestina, Timor Leste e Malásia completam a chave.

Timor Leste foi um dos seis times que disputou ainda uma fase anterior à de grupos, assim como o Butão. Considerada até então a pior seleção do mundo, apenas na 209.ª posição no ranking da Fifa, a equipe surpreendeu e avançou, ao lado também de Índia, Taiwan, Camboja e Iêmen.

Os butaneses estão no Grupo C, que tem como cabeça de chave a China. Outro time da chave é o Catar, que promete chegar mais forte, já pensando em evoluir para a Copa de 2022, quando será sede. Completando o grupo estão Maldivas e Hong Kong.

Principais seleções na disputa, Japão, Coreia do Sul e Austrália, atual campeã do continente, não deverão ter maiores dificuldades. Os japoneses estão no Grupo E, com Síria, Afeganistão, Cingapura e Camboja. Os australianos integram a chave B, ao lado de Jordânia, Tajiquistão, Quirguistão e Bangladesh. Já os sul-coreanos encabeçam o Grupo G, que conta ainda com Kuwait, Líbano, Mianmar e Laos.

Confira os grupos das Eliminatórias Asiáticas:

Grupo A: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Palestina, Timor Leste e Malásia.

Grupo B: Austrália, Jordânia, Tajiquistão, Quirguistão e Bangladesh.

Grupo C: China, Catar, Maldivas, Butão e Hong Kong.

Grupo D: Irã, Omã, Índia, Turcomenistão e Guam.

Grupo E: Japão, Síria, Afeganistão, Cingapura e Camboja.

Grupo F: Iraque, Vietnã, Tailândia, Indonésia e Taiwan.

Grupo G: Coreia do Sul, Kuwait, Líbano, Mianmar e Laos.

Grupo H: Usbequistão, Bahrein, Filipinas, Coreia do Norte e Iêmen.