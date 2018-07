Sorteio define início complicado para a Juventus no Campeonato Italiano

SÃO PAULO - A tabela do Campeonato Italiano é definida por sorteio. E o sorteio realizado nesta segunda-feira reservou um início complicado para a bicampeã Juventus. A equipe estreará fora de casa contra a Sampdoria, na segunda rodada receberá a Lazio e na terceira jogará em Milão contra a Inter. E terá outra sequência encrencada da sexta até a oitava rodada, quando fará o dérbi com o Torino, receberá o Milan e medirá forças com a Fiorentina fora de casa. "Nunca vi um começo tão duro como este que teremos", disse o vice-presidente da Juve, Giuseppe Marotta, que representou o clube no sorteio.

Os outros jogos da primeira rodada, que será realizada dias 24 e 25 de agosto, serão os seguintes: Cagliari x Atalanta, Fiorentina x Catania, Verona x Milan, Inter x Genoa, Lazio x Udinese, Livorno x Roma, Napoli x Bologna, Chievo x Parma e Torino x Sassuolo. O clássico entre Milan e Inter no primeiro turno será dia 22 de dezembro, na última rodada antes da pausa para Natal e Ano Novo. "Vai ser o dérbi do panetone", brincou o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani.

O sorteio obedece a alguns critérios: não pode haver dois dérbis na mesma rodada, não pode haver repetição de um confronto na mesma rodada em que foi disputado nos dois anos anteriores, nas quatro últimas rodadas todas as equipes devem fazer duas partidas em casa e duas fora, times que disputam a Copa dos Campeões não podem enfrentar times que participam da Liga Europa na rodada seguinte a jogos por essas competições...

Pela primeira vez na história da competição haverá cinco dérbis municipais: Roma x Lazio (Roma), Milan x Inter (Milão), Juventus x Torino (Turim), Sampdoria x Genoa (Gênova) e Verona x Chievo (Verona).

O campeonato terminará dia 18 de maio, menos de um mês antes do início da Copa do Mundo - o jogo de abertura será dia 12 de junho no Itaquerão.