Sorteio definirá substituto do Fenerbahçe na Liga Europa A Uefa anunciou nesta quinta-feira que um sorteio definirá o substituto do Fenerbahçe na fase de grupos da Liga Europa. Suspenso por dois anos das competições organizadas pela entidade por causa de seu envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados, o clube turco foi oficialmente expulso da próxima edição do torneio continental na última quarta, quando a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou o apelo apresentado pelo time contra a punição.