Borussia Dortmund e Porto se enfrentarão na Liga Europa

O Borussia Dortmund não teve muita sorte na definição do seu adversário no primeiro mata-mata após a fase de grupos da Liga Europa. Nesta segunda-feira, sorteio realizado em Nyon, na sede da Uefa, determinou que o clube alemão terá pela frente o Porto, que disputará a Liga Europa após ser apenas o terceiro colocado do seu grupo na Liga dos Campeões.

Se o Borussia Dortmund terá um duelo bem complicado pela frente, os gigantes ingleses que participam da Liga Europa deverão encontrar facilidade, ao menos nesse mata-mata. O Manchester United, eliminado precocemente da Liga dos Campeões, vai encarar o Midtjylland, da Dinamarca. Já o Liverpool medirá forças com o Augsburg, da Alemanha.

Atual campeão da Liga Europa, o Sevilla também não pegou um adversário tão forte no primeiro mata-mata. O seu oponente vai ser o norueguês Molde. Além disso, o mata-mata da Liga Europa terá outros confrontos interessantes, como Fiorentina x Tottenham, Villarreal x Napoli, Galatasaray x Lazio e Sporting x Bayer Leverkusen.

A primeira fase de mata-mata da Liga Europa será disputada nos dias 18 e 25 de fevereiro de 2016. A final da segunda principal competição do futebol europeu está agendada para 18 de maio, na Basileia, na Suíça.

CONFIRA OS CONFRONTOS

Valencia x Rapid Viena

Fiorentina x Tottenham

Borussia Dortmund x Porto

Fenerbahçe x Lokomotiv Moscou

Anderlecht x Olympiacos

Midtjylland x Manchester United

Augsburg x Liverpool

Sparta Praga x Krasnodar

Galatasaray x Lazio

Sion x Braga

Shakhtar Donetsk x Schalke 04

Olympique de Marselha x Athletic Bilbao

Sevilla x Molde

Sporting x Bayer Leverkusen

Villarreal x Napoli

Saint-Étienne x Basel