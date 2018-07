Sorteio determina duelos da primeira fase da Copa do Brasil 2015

Um sorteio dirigido, realizado no fim da manhã desta terça-feira, na sede da CBF, no Rio, definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil de 2015. Assim, ficou determinando que o Santos terá pela frente o Londrina, enquanto o Palmeiras enfrentará o Vitória da Conquista.

Além disso, o Botafogo, após ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, vai encarar o Botafogo da Paraíba, o Flamengo medirá forças com o Brasil de Pelotas e o Rio Branco, do Acre, será o oponente do Vasco na primeira fase. Por sua vez, o Grêmio duelará com o Campinense, da Paraíba.

Os outros times que vão jogar na divisão de elite do futebol brasileiro também conheceram seus adversários. A primeira fase da Copa do Brasil terá os duelos Figueirense x Princesa de Solimões-AM, Avaí x Operário-MT, Sport x Cene-MS, Chapecoense x Interporto-TO, Goiás x Santo André, Joinville x Ituano, Coritiba x Villa Nova-MG, Ponte Preta x Vilhena-RO e Atlético-PR x Remo.

Devido ao critério técnico, todas as equipes melhor ranqueadas jogarão a partida de ida fora de casa. Assim, caso vençam seus adversários por dois gols de diferença, não será necessária a realização do jogo da volta.

Como o sorteio também determinou os cruzamentos da segunda e da terceira fase, já é possível prever duelos das etapas seguintes. Na segunda fase, por exemplo, pode acontecer um clássico catarinense entre Avaí e Figueirense. Já na terceira fase, é possível que sejam realizados os duelos Palmeiras x Vitória e Santos x Sport.

Cruzeiro, São Paulo, Internacional, Corinthians e Atlético Mineiro, clubes brasileiros classificados à próxima edição da Copa Libertadores, além do Fluminense, sexto colocado no Campeonato Brasileiro deste ano, estão classificados diretamente às oitavas da Copa do Brasil.

Antes do sorteio, os 80 times foram divididos em oito grupos, de acordo com a classificação no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Os dez melhores ranqueados ficaram no Grupo A, enquanto os dez com piores classificações ficaram no Grupo H. Os confrontos foram sorteados entre os clubes dos grupos A x E, B x F, C x G e D x H.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

CHAVE 1

Palmeiras-SP X Vitória da Conquista-BA

Sampaio Correa-MA x Estrela do Norte-ES

Vitória-BA x Anapolina-GO

ASA-AL x São Raimundo-RR

Botafogo-RJ x Botafogo-PB

Caxias-RS x Capivariano-SP

Figueirense-SC x Princesa de Solimões-AM

Avaí-SC x Operário-MT

Santos-SP x Londrina-PR

Madureira-RJ x Maringá-PR

Sport-PE x CENE-MS

Chapecoense-SC x Interporto-TO

Flamengo-RJ x Brasil de Pelotas-RS

Salgueiro-PE x Piauí-PI

Náutico-PE x Brasília-DF

Paraná-PR x Jacuipense-BA

Goiás-GO x Santo André-SP

Icasa-CE x Independente-PA

Portuguesa-SP x Santos-AP

Joinville-SC x Ituano-SP

CHAVE 2

Coritiba-PR x Villa Nova-MG

Fortaleza-CE x Ríver-PI

Ponte Preta-SP x Vilhena-RO

Boa Esporte-MG x Moto Club-MA

Vasco da Gama-RJ x Rio Branco-AC

Cuiabá-MT x Murici-AL

Atlético Goianiense-GO x Coruripe-AL

América-RN x Globo-RN

Atlético Paranaense-PR x Remo-PR

Tupi-MG x Alecrim-RN

Ceará-CE x Confiança-SE

América-MG x Luiziânia-DF

Grêmio-RS x Campinense-PB

CRB-AL x Amadense-SE

Criciúma-SC x Atlético-AC ou Real Noroeste-ES

Bragantino-SP x Lajeadense-RS

Bahia-BA x Nacional-AM

Luverdense-MT x Cabofriense-RJ

ABC-RN x Boavista-RJ

Paysandú-PA x Águia Negra-MS